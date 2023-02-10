Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день зернобобових: подію засновано 20 грудня 2018 року резолюцією ООН A / RES / 73/251. Зернобобові культури – це види рослин порядку бобових, що вирощуються заради плодів, сухе зерно з яких є продуктами харчування.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Еритрея – День Фенкіль
- Таїланд – День добровольця
- США – Скаутська п’ятниця
Цього дня у світі:
- 1258 — монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця
- 1635 — засновано Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури
- 1789 — закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині
- 1810 — відбулося урочисте відкриття Одеської опери
- 1840 — британська королева Вікторія одружилась із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським
- 1919 — через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку
- 1940 — у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на “бандерівців” та “мельниківців”.
- 1942 — вручено перший “золотий диск” (від компанії грамзапису “Віктор” Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)
- 1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
- 1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
- 1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
- 1972 — ВВС заборонила трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи “Wings” Give Ireland Back to the Irish (“Віддайте Ірландію ірландцям”)
- 1992 — на екрани США вийшов фільм “Основний інстинкт”
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея
- 1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі
- 1996 — суперкомп’ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.
Яке сьогодні церковне свято:
10 лютого у православному календарі — день пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Народився він у Месопотамії та виховувався у великій повазі до Господа. Ще в ранньому віці пішов до пустелі, де почав вести чернечий спосіб життя. Саме за це Бог наділив Єфрема даром премудрості — будь-які його промови були настільки солодкими, що народ не міг їх не слухати.
Прикмети:
- Сильний вітер в цей день віщує дощову погоду.
- Якщо прилетіли із зимівлі шпаки, дрозди або жайворонки, то вже скоро настане весна.
- Довгі бурульки означають, що весна буде пізньою, але теплою.
- Густе і важке повітря сьогодні – до дощової і вітряної погоди.
- Туман вранці 10 лютого віщує потепління, але з сильними опадами.
Традиції:
- Цього дня було заведено особливо ретельно прибирати в оселі.
- Дівчата намагалися багато дивитися у дзеркало після полудня, щоб надовго залишатися молодими і красивими.
- Наші предки в цей день залишали в домі миску каші або булку для домового. Часто для домового залишали цукерки, льодяники або невеликий шматочок хліба з варенням. А щоб дух не пустував в домі і не псував речі, йому біля тарілки залишали монетку.
Іменини цього дня святкують:
Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 10 лютого, в Україні збережеться малохмарна та суха погода.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 9 лютого.