Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день зернобобових: подію засновано 20 грудня 2018 року резолюцією ООН A / RES / 73/251. Зернобобові культури – це види рослин порядку бобових, що вирощуються заради плодів, сухе зерно з яких є продуктами харчування.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Еритрея – День Фенкіль

Таїланд – День добровольця

США – Скаутська п’ятниця

Цього дня у світі:

1258 — монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця

1635 — засновано Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури

1789 — закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині

1810 — відбулося урочисте відкриття Одеської опери

1840 — британська королева Вікторія одружилась із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським

1919 — через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку

1940 — у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на “бандерівців” та “мельниківців”.

1942 — вручено перший “золотий диск” (від компанії грамзапису “Віктор” Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)

1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.

1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.

1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.

1972 — ВВС заборонила трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи “Wings” Give Ireland Back to the Irish (“Віддайте Ірландію ірландцям”)

1992 — на екрани США вийшов фільм “Основний інстинкт”

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея

1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі

1996 — суперкомп’ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Яке сьогодні церковне свято:

10 лютого у православному календарі — день пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Народився він у Месопотамії та виховувався у великій повазі до Господа. Ще в ранньому віці пішов до пустелі, де почав вести чернечий спосіб життя. Саме за це Бог наділив Єфрема даром премудрості — будь-які його промови були настільки солодкими, що народ не міг їх не слухати.

Прикмети:

Сильний вітер в цей день віщує дощову погоду.

Якщо прилетіли із зимівлі шпаки, дрозди або жайворонки, то вже скоро настане весна.

Довгі бурульки означають, що весна буде пізньою, але теплою.

Густе і важке повітря сьогодні – до дощової і вітряної погоди.

Туман вранці 10 лютого віщує потепління, але з сильними опадами.

Традиції:

Цього дня було заведено особливо ретельно прибирати в оселі.

Дівчата намагалися багато дивитися у дзеркало після полудня, щоб надовго залишатися молодими і красивими.

Наші предки в цей день залишали в домі миску каші або булку для домового. Часто для домового залишали цукерки, льодяники або невеликий шматочок хліба з варенням. А щоб дух не пустував в домі і не псував речі, йому біля тарілки залишали монетку.

Іменини цього дня святкують:

Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.