Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день зернобобових: подію засновано 20 грудня 2018 року резолюцією ООН A / RES / 73/251. Зернобобові культури – це види рослин порядку бобових, що вирощуються заради плодів, сухе зерно з яких є продуктами харчування.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Еритрея – День Фенкіль
  • Таїланд – День добровольця
  • США – Скаутська п’ятниця

Цього дня у світі:

  • 1258 — монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця
  • 1635 — засновано Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури
  • 1789 — закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині
  • 1810 — відбулося урочисте відкриття Одеської опери
  • 1840 — британська королева Вікторія одружилась із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським
  • 1919 — через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку
  • 1940 — у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на “бандерівців” та “мельниківців”.
  • 1942 — вручено перший “золотий диск” (від компанії грамзапису “Віктор” Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)
  • 1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
  • 1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
  • 1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
  • 1972 — ВВС заборонила трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи “Wings” Give Ireland Back to the Irish (“Віддайте Ірландію ірландцям”)
  • 1992 — на екрани США вийшов фільм “Основний інстинкт”
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея
  • 1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі
  • 1996 — суперкомп’ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Яке сьогодні церковне свято:

10 лютого у православному календарі — день пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Народився він у Месопотамії та виховувався у великій повазі до Господа. Ще в ранньому віці пішов до пустелі, де почав вести чернечий спосіб життя. Саме за це Бог наділив Єфрема даром премудрості — будь-які його промови були настільки солодкими, що народ не міг їх не слухати.

Прикмети:

  • Сильний вітер в цей день віщує дощову погоду.
  • Якщо прилетіли із зимівлі шпаки, дрозди або жайворонки, то вже скоро настане весна.
  • Довгі бурульки означають, що весна буде пізньою, але теплою.
  • Густе і важке повітря сьогодні – до дощової і вітряної погоди.
  • Туман вранці 10 лютого віщує потепління, але з сильними опадами.

Традиції:

  • Цього дня було заведено особливо ретельно прибирати в оселі.
  • Дівчата намагалися багато дивитися у дзеркало після полудня, щоб надовго залишатися молодими і красивими.
  • Наші предки в цей день залишали в домі миску каші або булку для домового. Часто для домового залишали цукерки, льодяники або невеликий шматочок хліба з варенням. А щоб дух не пустував в домі і не псував речі, йому біля тарілки залишали монетку.

Іменини цього дня святкують:

Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.