10 лютого у світі святкують день риболовлі, день племінниць і племінників, день мовчання, день польоту на парасольці та день футбольного свистка.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 10 липня, у світі святкують день “Не наступайте на бджіл”, День Ніколи Тесли, День Сан-Крістобаль в Андоррі, День батька в Уругваї. День державного прапора Монголії. День збройних сил в Мавританії. День коктейлю Piña Colada і День збору чорниці в США, День мовчання, День піци в Бразилії. День племінниць і племінників та День штату Вайомінг у США.

Цього дня в історії:

У 1547 році в Королівстві Франція пройшла остання офіційно дозволена королем дуель.

У 1774 році Російська імперія підписала з Османською імперією Куйчук-Кайнарджийський мирний договір.

У 1878 році в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток, а до цього судді просто кричали.

У 1931 році Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення звільнити з в’язниць кілька тисяч інженерів і техніків, яких посадило туди «на всякий випадок», можливо побоюючись, що грамотні люди швидко дискредитують більшовицьку “аферу” століття.

У 1984 році на пресконференції в Мілані радянський режисер Андрій Тарковський заявив, що залишається на Заході.

У 1989 році в Междуреченську (Російська РФСР) почався перший в СРСР страйк шахтарів, згодом він охопив і Донбас.

У 1994 році Леоніда Кучму обрали президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі.

У 2017 році космічний апарат НАСА “Юнона” отримує зображення червоної плями на Юпітері, а вчені зі Стенфордського університету публікують докази того, що шосте масове зникнення життя на Землі вже розпочато.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни святкують день пам`яті Самсона Сеногния. Він був лікарем і все своє життя він присвятив допомозі нужденним, бідним і знедоленим. Слава про нього дійшла навіть до Русі і великі правителі приїжджали до нього, щоб зцілитися від хвороб. На переконання церкви він був зразком милосердя та любові до ближнього. Вважається, саме за свою благочестивість він отримав від Господа дар зцілення.

Прикмети:

Якщо 10 липня густі, кучеряві хмари пливуть з півночі – літо буде посушливим.

Якщо цього дня буде рясний дощ – дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа.

Якщо хмари пливуть із заходу, то буде погана погода.

Традиції:

З давніх-давен в цей день ті, у кого вдосталь грошей, намагалися подати милостиню якомога більшій кількості нужденних – це обернеться сторицею.

Сьогодні не можна обманювати.

Також сьогодні не можна викидати рештки їжі.

10 липня заборонено зривати живі квіти.

Сьогодні іменини святкують: Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Іоанна, Жанна та Мартин.