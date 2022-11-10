10 листопада відзначають Всесвітній день науки, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день якості та Всесвітній День Юзабіліті. Християни сьогодні вшановують пам'ять Святої Параскеви.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день науки: свято щорічно відзначають 10 листопада. Воно було засноване у 2001 році під егідою ЮНЕСКО. Святкові заходи спрямовані на популяризацію науки, як інструменту миру і злагоди на Землі.

Всесвітній день молоді: відзначається щорічно 10 листопада, тому що саме в цей день на Всесвітньої конференції молоді у Лондоні, що проходила 29 жовтня – 10 листопада 1945 року, була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді. Міжнародне об’єднання молодіжних організацій – це центр міжнародного демократичного молодіжного руху, який об’єднує молодь незалежно від політичних і релігійних поглядів, расової та національної приналежності.

Міжнародний день бухгалтера: відзначається щорічно 10 листопада. Дата обрана не випадково, адже саме 10 листопада 1494 у Венеції була опублікована книга “Все про арифметику, геометрії і пропорції”, автором якої був Луки Пачіолі, який у ній спробував підсумувати знання про математику того часу. Одна з глав цієї книги називалася “Про рахунки та інші записи”, Пачіолі описав використання журналів-ордерів і регістрів бухгалтерського обліку, також він зробив прогноз щодо того, що службовець не зможе спокійно лягти спати до тих пір, поки дебіт не зійдеться з кредитом.

Всесвітній день якості: ініціаторами свята стали Європейська організація з якості та Американське товариство з контролю якості, Японський союз учених і інженерів і Латиноамериканська організація з якості. За підтримки ООН проведення Всесвітнього дня якості прийняло щорічний характер і встановлено на другий четвер листопада.

Всесвітній День Юзабіліті: свято, що відзначається юзабіліті професіоналами по всьому світу. Його мета – показати користувачам цінність простого і зручного дизайну. По всьому світу у другий четвер листопада проходять конференції присвячені юзабіліті.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Панама: день першого проголошення незалежності країни від Іспанії

Бразилія – Національний день пшениці

Аргентина – День традицій

Туреччина – День пам’яті Ататюрка

США – День народження морської піхоти

Індонезія – День героїв

Данія – День Санкт-Мортена

Азербайджан – День перемоги

Цього дня у світі:

1663 — укладені Батуринські статті.

1723 — за наказом імператора Петра I в Санкт-Петербурзі заарештували Павла Полуботка, чернігівського полковника, наказного гетьмана Лівобережної України (1722–1724). Був ув’язнений у Петропавлівській фортеці, де й помер.

1764 — Катерина II скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Гетьманщині президенту Малоросійської колегії Петру Рум’янцеву.

1770 — Вольтер заявив: “Якби бога не було, його варто було б винайти”.

1926 — у Берліні відкритий Український науковий інститут.

1928 — у Києві відкритий будинок-музей Тараса Шевченка.

1948 — Вийшов Указ Президії ВР РРФСР “О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр”. Згодом в поточних документах СРСР Севастополь (разом з Кримською областю) став частиною УРСР, зокрема вся його адміністративна, господарча та партійна ланка підпорядковувалася Сімферополю та Києву.

1989 — у Львові відбулись установчі збори Товариства “Надсяння”, яке репрезентує українців депортованих з українських етнічних територій, що після Другої світової війни були “передані” Польщі.

1970 — Запущено космічну станцію “Луна-17”, котра через тиждень здійснила посадку на Місяць і доставила перший радянський самохідний пристрій “Луноход-1”.

1975 — Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму (це рішення було відкликане 16 грудня 1991 року).

1992 — Російські війська ввійшли в Інгушетію.

1993 — Групою сектантів “Білого братства”, очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос), та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено “кінець світу” та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності “Білого братства” та викликало низку самогубств прихильників секти в Україні та країнах СНД.

1993 — в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.

1994 — Ірак визнав незалежність Кувейту.

2004 — Центрвиборчком України оголосив остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32 %). Другий тур голосувань призначено на 21 листопада 2004.

2004 — вийшов Firefox 1.0.

2007 — прем’єра в Україні серії “Spanish Fry” мультсеріалу “Футурама”.

2009 — запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об’єднану енергосистему України).

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять Святої Параскеви. Її ім’я поєднують з ім’ям богині П’ятниці, яка сприяє жінкам. Тому тиждень, на який випадає 10 листопада, в народі називають П’ятницьким.

Як свідчить переказ, Параскева народилася в сім’ї багатого сенатора, але вже в юності вирішила вести аскетичне життя. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, святу Параскеву схопили, піддали жорстоким мукам і обезголовили.

Прикмети:

Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго.

Якщо іній на деревах, то буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо біля місяця коло, буде буря.

Поки все листя з вишні не опаде, зима не настане.

Побачити в цей день білку – до потепління.

Традиції:

За старих часів 10 листопада прикрашали ікону святої різними травами – вважалося, що тоді вони стануть цілющими. Рослинами потім лікували хворих, а в відварах купали маленьких дітей, читаючи змови на здоров’я.

Дівчата завжди вважали Параскеву своєю заступницею, тому молилися їй про вдале заміжжя, здоров’я і благополуччя для всієї родини.

Іменини цього дня святкують:

Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Неоніла, Параскева, Афанасій.