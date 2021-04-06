10 млн доз COVID-вакцини: Україна уклала договір з Pfizer 

Про це повідомили в Офісі президента.
“Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer”, — проінформував президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що це було “складно”, але допомогла розмова з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою, яка відбулася 8 лютого.
“Він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це”, – заявив Зеленський.
У своєму Twitter Зеленський висловив Бурлі слова подяки.
Україна уклала важливий контракт з @Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини. Глибоко вдячний @AlbertBourla за те, що після нашої розмови він дотримав слова і зробив усе, щоб допомогти громадянам 🇺🇦 у цей складний час пандемії.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021
Переговорним процесом, як зазначають, опікувався очільник ОПУ Андрій Єрмак.
Про дату постачання вакцини, а також її вартість Офіс президента не інформує. На ті самі питання чіткої відповіді не надає і Міністерство охорони здоров’я.
Інформуючи про укладання договору з Pfizer очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що переговори тривали кілька місяців. Він також повідомив, що перші партії “надходити вже найближчими місяцями”.
”Всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року”, — заявив Степанов.
Нагадаємо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.
Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.
- Україна має отримати в рамках ініціативи COVAX близько 1 млн 64 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech до червня.