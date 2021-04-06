Covid-19 Україна

оновлено 06.04.2021 о 19:02

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10 млн доз COVID-вакцини: Україна уклала договір з Pfizer 

Україна уклала з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договір на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. 

Вівторок, 6 квітня 2021, 19:32

Про це повідомили в Офісі президента. 

“Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer”, — проінформував президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це було “складно”, але допомогла розмова з  керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою, яка відбулася 8 лютого.

“Він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це”, – заявив Зеленський.

У своєму Twitter Зеленський висловив Бурлі слова подяки.

Переговорним процесом, як зазначають, опікувався очільник ОПУ Андрій Єрмак.

Про дату постачання вакцини, а також її вартість Офіс президента не інформує. На ті самі питання чіткої відповіді не надає і Міністерство охорони здоров’я.

Інформуючи про укладання договору з Pfizer очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що переговори тривали кілька місяців. Він також повідомив, що перші партії “надходити вже найближчими місяцями”.

​​”Всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року”, — заявив Степанов.

Нагадаємо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.

Теги: Володимир Зеленський, COVID-вакцина, Pfizer, договір, МОЗ України

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