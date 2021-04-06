10 млн доз COVID-вакцини: Україна уклала договір з Pfizer 

Україна уклала з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договір на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer”, — проінформував президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це було “складно”, але допомогла розмова з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою, яка відбулася 8 лютого.

“Він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це”, – заявив Зеленський.

У своєму Twitter Зеленський висловив Бурлі слова подяки.

Україна уклала важливий контракт з @Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини. Глибоко вдячний @AlbertBourla за те, що після нашої розмови він дотримав слова і зробив усе, щоб допомогти громадянам 🇺🇦 у цей складний час пандемії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021

Переговорним процесом, як зазначають, опікувався очільник ОПУ Андрій Єрмак.

Про дату постачання вакцини, а також її вартість Офіс президента не інформує. На ті самі питання чіткої відповіді не надає і Міністерство охорони здоров’я.

Інформуючи про укладання договору з Pfizer очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що переговори тривали кілька місяців. Він також повідомив, що перші партії “надходити вже найближчими місяцями”.

​​”Всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року”, — заявив Степанов.