Планета дедалі активніше змінюється і осучаснюється, проте, ще досі у різних її куточках можна наткнутися на живі організми, які бачили цей світ задовго до того, як тут з'явилися люди.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія СNN.

Мудрий альбатрос: 70 років

Найстаріша з відомих пташка, на ім’я Мудрість цього року відсвяткувала 70-річчя. За своє життя самка темноспинного альбатроса встигла налітати понад 4,5 млн кілометрів – це вшестеро більше за відстань від Землі до Місяця і назад.

Маючи наполегливість та спецдозволи, пташку можна побачити в її тихоокеанському раю. Атол Мідвей розташований на крайньому північному кінці Гавайського архіпелагу.

Черепаха Джонатан: близько 190 років

Точний вік Джонатана невідомий, але вважається, що рептилії близько 187 років.

Джонатан, найулюбленіший житель острова Святої Єлени, крихітного острова в Південній Атлантиці, народився приблизно 1832 року, за п’ять років до коронації королеви Вікторії. З того часу гігантська черепаха пережила 40 президентів США. Рептилія-гігант родом з Сейшельських островів в Індійському океані, але перебралася в Атлантику як подарунок майбутньому губернатору острова у 1882 році.

Троянда: близько 1200 років

Вважається, що кущ троянд у Німеччині, названий Тисячолітньою трояндою, був посаджений королем Людовіком Благочестивим у 815 році.

Кущ росте поруч із католицьким собором, збудованим на честь святої Марії в Хільдесхаймі, красивому середньовічному селі, відомому своїми стародавніми церквами.

Крім краси та віку, рослина має чудову стійкість. Бомбардування під час Другої світової війни залишили собор у руїнах, але троянда, Rosa canina, також відома як шипшина, якимось чином вижила, процвітала і тепер росте більш ніж на 30 футів заввишки поряд з відновленою церквою.

Священне дерево Будди: близько 2300 років

Фігове дерево, під яким Сіддхартха Гаутама отримав просвітлення в Індії, давно зникло, але його стовбур, принесений у Шрі-Ланку близько 250 до н. е., перетворився на одне з найшанованіших дерев в Індії.

Сьогодні паломники віддають шану, особливо в дні повного місяця, дереву, яке росте серед ретельно продуманих садів, каналів, золотих парканів і молодих дерев Бодхі в садах Махамевнава в Анурадхапурі.

Оливкове дерево: близько 2500 років

Посаджене людиною або природою, між 2000 і 3000 років тому, до виникнення класичної Греції, насіння, що проросло на середземноморському острові Крит, і до цього дня дає щорічний урожай оливок.

Поруч із деревом відкрився музей, який розповідає про традиційні методи збирання оливок на Криті. Острів колись був центром мінойської цивілізації, яка в давнину процвітала завдяки торгівлі оливковою олією.

Дика трава: близько 3000 років.

Yareta або llareta, яскраво-зелені краплі, що нагадують покриті мохом валуни, насправді є квітучими чагарниками, ідеально пристосовані для того, щоб витримувати високогірні умови Анд у Перу, Болівії, північній частині Чилі та західній Аргентині. Вважається, що через повільне зростання найбільшим чагарникам близько 3000 років. Враховуючи їх щільність – кущ може легко витримати вагу людини. Рослину також використовувалися як паливо, проте, уряди Південної Америки об’єдналися для захисту видів.

Дерево Матусела: близько 5000 років

Сосна в Білих горах Каліфорнії, досягла віку близько 5000 років. Названа на честь старозавітного персонажа, який прожив 969 років, точне місцезнаходження дерева залишається науковою таємницею, що суворо охороняється.

Вулканічні губки Антарктиди: 15 000 років

Вулканічні губки Антарктиди, Anoxycalyx joubini, схожі на білуваті гігантські пивні бочки або мініатюрні вулкани. Вони живуть у холодних водах біля протоки Мак-Мурдо і можуть досягати 10 тисяч років, що є найбільшим віком серед тварин.

Вони живуть на глибині 45-440 метрів, і лише найбільш відчайдушні аквалангісти можуть їх побачити.

Ліс “Тремтливий гігант”: приблизно 80 000 років

Тремтливий гігант у штаті Юта (США) складається з майже 50 000 дерев осики, весь гай ідентичний і має єдину кореневу систему, що робить її технічно єдиним організмом. Ця тремтлива колонія також відома як Пандо, що у перекладі з латині означає “Я розкинувся”. До речі, покриває ліс 100 акрів.

Листя дерев тремтить за найменшого вітру – насолодитися мелодією тисячі дерев можна в самому серці Пандо, де облаштоване наметове містечко національного лісу Фішлейк.

Морський ліс: близько 200 000 років

Генетики вважають, що “луки” морської трави в Іспанії – найстаріший відомий єдиний організм на Землі.

Посідонія океанічна, відома як трава Нептуна, звична для Середземного моря. Але “пляма” біля острова Форментера, клональна колонія як Пандо, вирізняється своїм віком – їй близько 200 000 років.

На щастя, на острові найменшому з іспанських Балеарських островів, немає такого натовпу, як на сусідній Ібіці, звідки до Форментера ходить пором. Окрім заняття захопливим підводним плаванням до давнього “морського лісу”, на острові можна подивитися на мальовничий маяк та печери.