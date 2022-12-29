Американська телевізійна компанія CNN зібрала перелік з 10 найкращих за своєю версією образів на цьогорічних червоних доріжках.

Про це йдеться в переліку CNN.

Зої Кравіц на прем’єрі “Бетмена” в Нью-Йорку

Вершиною червоної доріжки, на прес-турі фільму “Бетмен” повинна була стати сукня Кравіца від Оскара де ла Ренти, одягнена на прем’єру фільму в Нью-Йорку. Вбрання мало готичний корсет разом із двома панелями на грудях у формі котячих силуетів, символізуючи Кравіц як жінку-кішку.

Блейк Лайвлі у Versace для Met Gala 2022

У травні знаменитості інтерпретували тему Met Gala, “Позолочений гламур”, різними способами, причому деякі віддавали перевагу більшій історичній точності, на відміну від інших. Сукня Блейк Лайвлі була беззаперечним тріумфом і символічною даниною архітектурі Нью-Йорка Позолоченого віку.

Емма Коррін на кінофестивалі BFI

Цього року, після того, як Емма Коррін здобула популярність у 2021 році після виконання ролі принцеси Діани в четвертому сезоні драми Netflix “Корона”, Емма Коррін з’явилася у кітчевому образі JW Anderson. Сукня мала зображення золотої рибки в бульбашці та в глянцевій обробці.

Джада Пінкетт Сміт на церемонії вручення премії “Оскар” 2022

У той час як образ Джади Пінкетт Сміт на червоній доріжці був дещо затьмарений горезвісним ляпасом її чоловіка, райдужна смарагдово-зелена сукня була одним із найбільш візуально захопливих нарядів вечора. Сукня, розроблена Гленном Мартенсом, вперше була представлена ​​на подіумі на Тижні високої моди в Парижі в січні з обтислим ліфом, розкльошеним високим горлом та хвилястою скульптурною спідницею.

Костюм Тімоті Шаламе з відкритою спиною у Венеції

Тімоті Шаламе цього року прикрасив червону доріжку Венеціанського кінофестивалю в криваво-червоному костюмі з вирізом без спинки від французького дизайнера та близького друга Хайдера Акерманна. Згодом сміливе вбрання стало “вірусним”.

Тейлор Рассел в Лондоні

Під час того ж випуску для преси Тейлор Рассел, який зіграв роль Шаламе у фільмі «Кістки та все», вийшов на прем’єру фільму на кінофестивалі BFI в Лондоні в не менш привабливому вбранні. Драматичний образ Расселла від голови до п’ят Скіапареллі, який має довгий корсет із повною кісткою, був розроблений креативним директором будинку класу люкс Даніелем Розберрі. Пошита вручну в паризькому ательє куртка Расселла створювалася понад 150 годин.

Енн Хетевей у Каннах

На травневому Каннському кінофестивалі Енн Хетеуей нагадала про себе у ролі Дженовіан у франшизі “Щоденники принцеси” 2000-х років. Актриса виглядала невимушено на червоній доріжці в повністю білій сукні Armani Privé, доповненій ефектними сапфіровими прикрасами.

Lil Nas X на церемонії нагородження MTV Video Music Awards

Репер Lil Nas X знову переосмислив чоловічий одяг за допомогою Харріса Ріда. Lil Nas X привернув увагу на церемонії вручення нагород MTV Video Awards у складному чорному костюмі з круглим головним убором з пір’ям, спідницею та шкіряними штанами під ним.

Класична сукня Зендеї від Valentino на церемонії “Еммі”

За допомогою стиліста Лоу Роуча Зендея, яка регулярно радує глядачів на червоних доріжках, знову привернула увагу на 74-й церемонії вручення премії “Еммі” у вересні. У номінації “Найкраща жіноча роль у драмі” за роль у фільмі “Ейфорія” зірка виглядала як гламур у розвіяній чорній сукні без бретелей від Valentino.

Doja Cat на церемонії Billboard Music Awards

На церемонії вручення музичних нагород Billboard цього року Doja Cat обіграла образ навколо нового альбому “Planet Her”. Вбрання із золотистим гаманцем у формі Сатурна та рельєфним корсетом із двома вертикальними рогами був із науково-фантастичної колекції Деніела Розберрі “Планета Скіапареллі”.