Про це йдеться в переліку CNN.

Зої Кравіц на прем’єрі “Бетмена” в Нью-Йорку

Фото: Еван Агостіні/Invision/AP

Вершиною червоної доріжки, на прес-турі фільму “Бетмен” повинна була стати сукня Кравіца від Оскара де ла Ренти, одягнена на прем’єру фільму в Нью-Йорку. Вбрання мало готичний корсет разом із двома панелями на грудях у формі котячих силуетів, символізуючи Кравіц як жінку-кішку.

Блейк Лайвлі у Versace для Met Gala 2022

Фото: Дімітріос Камбуріс/Getty Images

У травні знаменитості інтерпретували тему Met Gala, “Позолочений гламур”, різними способами, причому деякі віддавали перевагу більшій історичній точності, на відміну від інших. Сукня Блейк Лайвлі була беззаперечним тріумфом і символічною даниною архітектурі Нью-Йорка Позолоченого віку. 

Емма Коррін на кінофестивалі BFI

Фото: Девід Фішер/Shutterstock

Цього року, після того, як Емма Коррін здобула популярність у 2021 році після виконання ролі принцеси Діани в четвертому сезоні драми Netflix “Корона”, Емма Коррін з’явилася у кітчевому образі JW Anderson. Сукня мала зображення золотої рибки в бульбашці та в глянцевій обробці. 

Джада Пінкетт Сміт на церемонії вручення премії “Оскар” 2022

Фото: Кевін Мазур/WireImage/Getty Images

У той час як образ Джади Пінкетт Сміт на червоній доріжці був дещо затьмарений горезвісним ляпасом її чоловіка, райдужна смарагдово-зелена сукня була одним із найбільш візуально захопливих нарядів вечора. Сукня, розроблена Гленном Мартенсом, вперше була представлена ​​на подіумі на Тижні високої моди в Парижі в січні з обтислим ліфом, розкльошеним високим горлом та хвилястою скульптурною спідницею.

Костюм Тімоті Шаламе з відкритою спиною у Венеції

Фото: Марія Моратті/Getty Images

Тімоті Шаламе цього року прикрасив червону доріжку Венеціанського кінофестивалю в криваво-червоному костюмі з вирізом без спинки від французького дизайнера та близького друга Хайдера Акерманна. Згодом сміливе вбрання стало “вірусним”.

Тейлор Рассел в Лондоні

Фото: Abaca Press/Sipa USA/AP

Під час того ж випуску для преси Тейлор Рассел, який зіграв роль Шаламе у фільмі «Кістки та все», вийшов на прем’єру фільму на кінофестивалі BFI в Лондоні в не менш привабливому вбранні. Драматичний образ Расселла від голови до п’ят Скіапареллі, який має довгий корсет із повною кісткою, був розроблений креативним директором будинку класу люкс Даніелем Розберрі. Пошита вручну в паризькому ательє куртка Расселла створювалася понад 150 годин.

Енн Хетевей у Каннах

Фото: Гізела Шобер/Getty Images

На травневому Каннському кінофестивалі Енн Хетеуей нагадала про себе у ролі Дженовіан у франшизі “Щоденники принцеси” 2000-х років. Актриса виглядала невимушено на червоній доріжці в повністю білій сукні Armani Privé, доповненій ефектними сапфіровими прикрасами.

Lil Nas X на церемонії нагородження MTV Video Music Awards

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Репер Lil Nas X знову переосмислив чоловічий одяг за допомогою Харріса Ріда. Lil Nas X привернув увагу на церемонії вручення нагород MTV Video Awards у складному чорному костюмі з круглим головним убором з пір’ям, спідницею та шкіряними штанами під ним.

Класична сукня Зендеї від Valentino на церемонії “Еммі”

Фото: Фрейзер Харрісон/Getty Images

За допомогою стиліста Лоу Роуча Зендея, яка регулярно радує глядачів на червоних доріжках, знову привернула увагу на 74-й церемонії вручення премії “Еммі” у вересні. У номінації “Найкраща жіноча роль у драмі” за роль у фільмі “Ейфорія” зірка виглядала як гламур у розвіяній чорній сукні без бретелей від Valentino.

Doja Cat на церемонії Billboard Music Awards

Фото: Скотт Кіркленд/Sipa USA/AP

На церемонії вручення музичних нагород Billboard цього року Doja Cat обіграла образ навколо нового альбому “Planet Her”. Вбрання із золотистим гаманцем у формі Сатурна та рельєфним корсетом із двома вертикальними рогами був із науково-фантастичної колекції Деніела Розберрі “Планета Скіапареллі”.