Щорічна премія Global SinoPhoto Awards, яку проводять спільно з китайським інститутом Лау Королівського коледжу Лондона, показала роботи фотографів. Вони проливають світло на життя Китаю та показують світлинами їхні погляди на культуру.

Про це повідомляє американський CNN.

Взяти участь у фотоконкурсі спробували майже дві тисячі професійних фотографів та аніматорів. Світлині відбирали у чотирьох категоріях: “Дім”, “Довкілля”, “Робота та розваги” та “Вода”. Фіналістами стали жителі України, Китаю, Польщі та Великої Британії.

Китайський фотограф Лі Хуайфен став абсолютним переможцем конкурсу. Він зобразив дівчинку, яка кружляє на ліжку перед своєю бабусею. Журі, серед яких були художник Яо Лу та архітектор Патрік Шумахер, прозвали її “моментом радості”. Вони побачили у фотографії “майже потойбічне бачення дитини на сонячному промені”.

З-поміж інших сцен показали ляльковий театр тіней у селі, пастуха із худобою, хлопців-акробатів під час трюку, рибальський човен серед вкритого водоростями морю тощо. Також ще 12 фіналістів отримали високу оцінку.

“Заявки є різноманітним знімком китайської культури, збагаченим творчими та інноваційними лінзами наших талановитих учасників”, — наголосив засновник премії Йінтонг Бетсер

Зазначимо, що премія проводиться вже другий рік. Зображення-переможці й ті, що отримали високу оцінку, будуть виставлені у лютому в Музеї східноазіатського мистецтва в Баті, Великобританія.

















10 найкращих світлин фотоконкурсу Global SinoPhoto Awards про життя у Китаї // 9 фото