У деяких країнах світу новий 2021 рік вже настав. У різних куточках світу новий рік традиційно зустрічають грандіозними салютами і феєрверками. Можливо, це найтиповіший спосіб відсвяткувати Новий рік. Але є і досить оригінальні і часом дивні звичаї.

#Букви розповідають про 10-ти найцікавіших звичаї зустрічі Нового року.

1. БІЛИЙ ОДЯГ І КОЛЬОРОВА НИЖНЯ БІЛИЗНА. БРАЗИЛІЯ

У той час як деякі з нас на новорічну вечірку надягають яскраві блискучі сукні або ж піжами для більш скромного святкування, бразильці мають більш простий і мінімалістичний дрес-код: білий одяг.

Вважається, що колір вашої нижньої білизни визначить вашу удачу в прийдешньому році. Хочете знайти любов? Одягніть рожеві трусики. Фінансова безпека – тоді жовта нижня білизна, а зелений колір – для доброго здоров’я.

2. БИТТЯ ПОСУДУ. ДАНІЯ

У данців є звичай розбивати будь-який сколений або невикористаний посуд об двері своїх друзів і рідних. Чим більше на порозі буде битих шматочків, тим більше удачі прийде в цей будинок в прийдешньому році.

3. РОТ, ПОВНИЙ ВИНОГРАДА. ІСПАНІЯ

Іспанці не просто відзначають переддень Нового року з келихом вина в руці – вони набивають рот виноградом. Якщо опівночі зможете засунути в рот 12 виноградин, то в прийдешньому році вам пощастить.

4. ПІДПАЛЕНІ ДІЖКИ З ДЬОГТЕМ. ШОТЛАНДІЯ

Раніше в Шотландії Новий рік відзначали в ніч на 1 листопада, це було пов’язано з древньою кельтською традицією. Головним атрибутом святкування був вогонь – люди палили вогнища і стрибали через них. У сучасній Шотландії Новий рік святкують 1 січня, але від ритуалів, пов’язаних з вогнем, не відмовилися. Наприклад, в новорічну ніч вулицями котять підпалені бочки з дьогтем.

Глава сімейства в останні хвилини року, що минає відчиняє двері на вулицю і тримає їх, поки годинник не проб’є дванадцять. Таким чином він впускає в будинок Новий рік.

5. ЦВИНТАР СНУ. ЧИЛІ

У місті Талька, Чилі, місцеві жителі відзначають Новий рік на кладовищі в оточенні всіх своїх померлих близьких. Вважається, що духи предків зможуть захистити в новому році.

6. ЇСТИ СІМ РАЗІВ. ЕСТОНІЯ

В Естонії новорічні традиції пов’язані з їжею.

Естонці вірять, що за числом сім варто удача, і що, з’ївши сім разів у Новому році, вони можуть набути сили семи чоловік. Традиція також пов’язана з вірою в те, що достаток їжі в новому році означає, що сімейний обідній стіл ніколи не буде порожнім протягом всього року.

7. ОБЛИВАННЯ ВОДОЮ. ТАЇЛАНД

Хоча тайський Новий рік настає не раніше 13 квітня, їхній святковий фестиваль, що називається Сонгкран, занадто гарний, щоб від нього відмовитися під час святкування Нового року з усім світом. У Таїланді прийнято влаштовувати водні бої або обливання.

Для водної битви беруть все, у що можна набрати води: відра, тазики, садові шланги, водяні пістолети і навіть слонів.

8. ОПУДАЛО, ЩО ПІДПАЛЮЮТЬ. ЕКВАДОР

В Еквадорі Новий рік аж ніяк не сімейне свято – тут заведено влаштовувати гучні гуляння та вечірки.

А ще еквадорці перед Новим роком роблять або купують опудало в зріст людини. Опудало може нагадувати кого завгодно, від улюблених музикантів або персонажів, таких як Гомер Сімпсон, до скомпрометованих політиків. Опудало підпалюють, коли годинник пробивають опівночі.

Як свідчить легенда, цей ритуал спалювання дозволяє еквадорців забути минуле і зосередитися на новому початку.

9. СІДНЕЙСЬКИЙ САЛЮТ. АВСТРАЛІЯ

Австралія – ​​одна з перших зустрічає Новий рік. Сідней славиться на весь світ своїми грандіозними феєрверками на тлі Сіднейського оперного театру.

На щорічне 12-хвилинне шоу приходять подивитися більше 1 мільйона глядачів.

А ще влаштовують більш раннє шоу феєрверків, о 9 годині вечора, для всіх маленьких австралійців, які лягають спати задовго до головної події.

10. ВИКИДАННЯ ПРЕДМЕТІВ З ВІКНА. ПІВДЕННА АФРИКА

У Йоганнесбурзі, ПАР, місцеві жителі відзначають Новий рік, викидаючи старі предмети домашнього вжитку в вікно.

Традиція трохи вийшла з-під контролю в останні роки, оскільки жителі висотних будинків стали викидати меблі, побутову техніку, пляшки і взагалі все, що завгодно.