Про це повідомляє прес-служба міністерства.
За інформацією МОЗ, до послаблення карантину поки що не готові Київ, Волинська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, а також Чернігівська області.
Уточнюється, що всі ці регіони на даний момент не відповідають необхідним показниками інцидентності. Зокрема, в Києві на 100 тисяч населення зафіксовано 16,38 активних випадків коронавірусу при допустимій кількості в 12.
Водночас всі дані області відповідає необхідним показникам за кількістю виконуваних тестів на 100 тисяч населення, а також показникам необхідної кількості вільних місць в лікарнях.
Інформація по тимчасово окупованому Росією півострову Крим відсутня.
- Станом на 15 червня, у світі число зафіксованих випадків зараження коронавірусом становить 7 млн 997 тис. 060 осіб.
- Станом на 14 червня Київ і десять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантинних обмежень.