Уже 10 областей України та Київ не готові до подальшого послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За інформацією МОЗ, до послаблення карантину поки що не готові Київ, Волинська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, а також Чернігівська області.

Уточнюється, що всі ці регіони на даний момент не відповідають необхідним показниками інцидентності. Зокрема, в Києві на 100 тисяч населення зафіксовано 16,38 активних випадків коронавірусу при допустимій кількості в 12.

Водночас всі дані області відповідає необхідним показникам за кількістю виконуваних тестів на 100 тисяч населення, а також показникам необхідної кількості вільних місць в лікарнях.

Інформація по тимчасово окупованому Росією півострову Крим відсутня.