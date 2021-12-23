Проблеми у навчанні у дітей потрібно «корегувати» на початкових етапах. Це допоможе швидше відновити мотивацію до навчання, покращить успішність та соціальні навички.

Про це пише міжнародне освітнє видання Spielgaben.

Пізнавати, навчатися – це природно для дітей. На жаль, іноді цей процес утруднюється через різні причини. Психологи розповіли про основні з них та дали поради, як батьки можуть змінити ситуацію.

Проблеми зі слуханням, концентрацією чи нерухомим сидінням

Коли вашій дитині складно слухати, концентрувати увагу або спокійно сидіти, це може серйозно вплинути на навчання. Деякі з найпоширеніших ознак: у неї можуть бути труднощі з пошуком друзів, їй складно розмовляти, вона занадто гостро реагує на ситуації, не справляється з навантаженням, на неї не можна покластися.

Ви можете допомогти їй, граючи з нею в ігри про те, що є соціально прийнятним, а що – ні. Після того, як ви закінчите рольову гру, поговоріть про те, що вони зробили добре, а що ні. Ви також можете записати її на груповий спорт або захід, який допоможе побачити, як люди працюють у команді.

Не почувається комфортно у своєму середовищі (вдома)

Можливо, з якоїсь причини вашій дитині просто не комфортно у її кімнаті. Там має бути просторо, освітлено, бути всі необхідні речі. Постарайтеся обмежити фактори, що відволікають від навчання, встановіть хороший, послідовний розпорядок дня. Переконайтеся, що є легкий доступ до речей, які їм знадобляться для навчання – ручки, олівці, папір, робочі листи та інше приладдя. Дослідження показали, що люди, які почуваються комфортніше у своєму середовищі, самі його й сторювали. Запитайте у дитини, щоб вона хотіла змінити.

Нелюбов до шкільних предметів

Завжди є предмет, який дитині не подобається, де вона менш успішна. Ви можете спробувати зробити цей предмет більш цікавим. Наприклад, за допомогою цікавих завдань, ігор. Або попросити допомоги у репетитора.

Не відчуває виклику від навчання

Часто дуже обдаровані діти не відчувають виклику, бо їм легко дається матеріал. У такому разі вам потрібно подумати про те, знайти складнішу роботу для них. Інша ідея – встановити конкретну мету навчання.

Зневіра у своїх силах

Якщо учні не вірять, що їхні зусилля можуть покращити успішність, у них не буде мотивації до наполегливої ​​роботи.

Якщо предмет чи тема занадто складні для дитини, вона також може втратити до них інтерес. Причиною такої поведінки також може стати невдалий попередній досвід – отримавши погану оцінку за попередню тему, учень, скоріш за все, від початку буде критичніше налаштований до виконання наступних завдань, аргументуючи це тим, що це не його предмет.

Допоможіть дитині вивчати матеріал, який їй дається важче. Слід подумати і про винагороду – це підвищить мотивацію. Також переконайтеся, що ви не ставите занадно високі вимоги до дитини.

Порушення научуваності

Діти з інтелектуальними, когнітивними, поведінковими проблемами, проблемами розвитку або психічного здоров’я завжди мають потребу в індивідуальному підході до навчання, виховання та проведення дозвілля.

Це потрібно враховувати, адже нерозумінні індивідуальних потреб може серйозно вплинути на них під час навчання: вони можуть втомитися, відволіктися, втративши впевненість у своїх силах.

Щоб допомогти, важливо вміти визначити, чи є у вашої дитини якісь проблеми.

Їм не вдалося досягти певних цілей

Іноді, як би дитина не намагалася, вона просто не досягає певних цілей. Коли це відбувається, вона починає втрачати інтерес до навчання. Щоб допомогти, не робіть негативних коментарів про роботу, а заохочуйте та допомагайте зосередитися на предметах, у яких вона справді можуть досягти хороших результатів.

Поганий контакт з учителями чи інструкторами

Завжди буде вчитель або інструктор, з якими ваша дитина не ладнає. Іноді це може перетворитися на серйозну проблему. Поговоріть з нею про проблему, подумайте, як з нею можна впоратися. Також варто поговорити з цим учителем чи тренером, налагодити контакт. Можливо, надати більше інформації про дитину.

Стиль роботи, який не підходить дитині

Всі діти – різні, а це означає, що вони навчаються по-різному. Поговоріть з учителем про труднощі, з якими ваша дитина стикається в навчанні, чому це відбувається. Спробуйте знайти спосіб спільної роботи над вирішенням проблеми, щоб ваша дитина стала активною на уроках.