Мультимільйонерці належить компанія, яка випускає іграшки Pixie's Fidgets та компанія з виробництва аксесуарів для волосся Pixie's Bows.

Про це повідомляє Businessinsider.

Піксі Кертіс створила компанію з виробництва іграшок Pixie’s Fidgets. Компанія приносить величезний прибуток – мільйони доларів. За даними news.com.au, лише за перший місяць дохід Pixie’s Fidgets становив 140 000 доларів.

Дівчинці – 10 років, вона навчається у початковій австралійській школі. Але, як повідомляється, вона може піти на “заслужений відпочинок” у 15 років.

Торік, за підтримки своєї мами Роксі Яценко, Піксі заснувала компанію з виробництва іграшок Pixie’s Fidgets. Іграшки розкупили протягом перших двох діб, її бренд став блискавично відомим у всьому світі.

На сьогодні, окрім Pixie’s Fidgets, Піксі вже має інший бізнес – Pixie’s Bows. Ця компанія випускає аксесуари для волосся; мати дівчинки відкрила Pixie’s Bows раніше.

Тепер ця компанія стала частиною Pixie’s Pix. Повідомляється, що на сьогодні Роксі Яценко має кілька успішних бізнесів, зокрема, Sweaty Betty PR.

“Ми жартували, що я працюватиму до 100 років, а Піксі піде на пенсію в 15”, – цитує слова мами Піксі сайт news.com.au.

Піксі Кетріс стала популярною й у мережі Instagram: вона має понад 100 тисяч підписників.

Мама Піксі не хоче, щоб її дочка вважала, що їй необхідно працювати в компанії. Вона переконана, що поки щастя Піксі – у навчанні та розвитку.