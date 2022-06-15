Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За словами його мами, ці гроші були його подарунком на день народження, коляду та інші свята. Спочатку Остап хотів придбати бронежилет, але коштів на не вистачило, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій. Це неабияк розчулило військових.

“Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають”, – розповіла мама юнака Наталя.

Бійці зазначити, що він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав їм. Вони щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. За їх словами, все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап.

“Остап по-дитячому щиро тішиться своїми успіхами, але по-дорослому радіє своєму вчинку”, – йдеться у повідомленні.