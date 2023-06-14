Джерело: Центр протидії корупції

Згідно з вироком суду, Миколу Чауса засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади протягом 3-х років.

Чаус був затриманий одразу у залі суду після оголошення вироку.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука і Інни Білоус.

Протягом 30 днів Чаус може оскаржити вирок і екссуддя сказав, що подаватиме апеляцію.

Варто зауважити, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила засудити Чауса до 12-ти років за ґратами з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3-х років.

Справа Миколи Чауса. Що відомо?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки згідно з Конституцією у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

3 квітня 2021 року адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Молдові викрала група невідомих озброєних чоловіків. Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови з посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

30 липня 2021 року Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині. Його мали затримати працівники НАБУ, однак екссуддя був перехоплений Службою безпеки України. НАБУ намагалося забрати екссуддю, внаслідок чого співробітники двох відомств влаштували справжню погоню (зокрема, вулицями Києва). Детальніше про це — за посиланням.

У серпні 21-го року НАБУ затримало екссуддю у лікарні “Феофанія” після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцеперебування підозрюваного.