Незабаром світ відзначатиме свято закоханих – День Святого Валентина. #Букви підготували для вас перелік з десяти романтичних фільмів до свята, які варто переглянути.

Про це розповідають #Букви.

“До зустрічі з тобою”

Сюжет стрічки розповідає історію мешканки маленького британського містечка Луїзи Кларк, яка шукає роботу після звільнення з кафе. Влаштуватися їй вдається лише в заможну сім’ю, якій потрібна доглядальниця для майже повністю паралізованого дорослого сина. До аварії Вілл Трейнор був доволі активним і успішним молодим чоловіком, великим шанувальником екстремального спорту.

Він планує звернутися до швейцарської організації, яка допомагає невиліковно хворим безболісно піти з життя. Однак коли Луїза дізнається, що її підопічний готується до самогубства, вона вирішує розбудити у Віллі смак до життя. Також фільм “До зустрічі з тобою” заснований на бестселері британки Джоджо Моєс.

“Знайомтесь, Джо Блек”

Це історія про Ангела Смерті, який “бере відпустку”, аби відвідати світ людей. Для правдоподібнішого сприйняття він з’являється в будинку магната Вільяма Перріша в образі молодого чоловіка, на ім’я Джо, і укладає з ним угоду. Вільям стане його провідником у світі, а смерть Перріша буде відкладено.

Однак потім стається непередбачене — молодша донька Перріша закохується в Джо Блека. Сценарій фільму створили за мотивами п’єси Альберто Каселли “Смерть бере вихідний”.

“Цей незручний момент”

У центрі сюжету троє найкращих друзів – Джейсон, Деніел та Майк. Одного разу вони збираються разом, щоб підтримати Майкла, якого покинула кохана дівчина. Після довгих розмов хлопці присягаються один одному, що тема серйозних стосунків для них повністю закрита, і щоби як слід цю справу відзначити, вирішують відправитися до клубу.

У розпал вечірки Джейсон знайомиться з привабливою дівчиною Еллі, і в результаті бурхливо проведеної спільної ночі між ними починається роман. Джейсон приділяє новоспеченій дівчині весь вільний час, і це починає дратувати Майкла. Проте ще більше Деніела, доки він не зустрічає Челсі, з якою у нього теж зав’язуються серйозні стосунки. Зрештою, виходить так, що двоє з трьох готові порушити дану ними раніше обітницю. Але чи готовий це зробити Майкл, якому вже доводилося переживати прикрощі розлуки.

“Любов та інші ліки”

У фільмі розгортається історія Джеймі — самовпевненого і нахабного у спілкуванні з жінками співробітника магазину електроніки, якого звільняють після флірту з дівчиною боса. З допомогою рідного брата, який володіє великою медичною компанією, Джеймі знаходить нову роботу, одержуючи посаду представника фармацевтичної фірми.

Одного разу відвідуючи різні клініки, герой зустрічає Меггі — 26-річну красуню, якій діагностували ранній розвиток хвороби Паркінсона. Їх швидкоплинне знайомство призводить до романтичних стосунків, що стрімко розвиваються.

“Красуня”

Кінострічка розповідає про історію кохання між багатим чоловіком та бідною жінкою. Вів’єн є головною героїнею, залишається без даху над головою. Вона змушена проживати у своєї подруги та займатися проституцією, але вона мріє, що все колись має змінитися.

У цей момент бізнесмен Едвард Льюїс проїжджає кварталом із сумнівною репутацією та вирішує зупинитися біля дівчини, яка стояла на узбіччі дороги. Вранці він розуміє, що не хотів би з нею розлучатися і пропонує за додаткову плату залишитися. Едвардові потрібна супутниця на вечірню зустріч зі своїм клієнтом. Вів’єн виявляється оточеною розкішшю і блиском, але й зверхнім ставленням Едварда, в якого вона вже встигла закохатися.

“Ла-ла-ленд”

У цій історії Міа та Себастьян відчайдушно намагаються досягти успіху в Голлівуді, однак їхній шлях до слави поцяткований невдачами й провалами. Міа — талановита акторка, яка переїхала до Каліфорнії кілька років тому, щоб здійснити заповітну мрію, і досі зачарована Голлівудом, хоч ненавидить прослуховування та світські заходи.

Себастьян — обдарований джазовий виконавець, який прагне зробити свій внесок у розвиток стилю музики, який поступово втрачає популярність. Їхня перша зустріч на автостраді обертається словесною суперечкою, але через деякий час між головними героями виникають романтичні почуття.

“Пропозиція”

За сюжетом молода та приваблива Маргарет Тейт працює редактором в одному з найбільших видавництв. Її недолюблюють підлеглі, проте водночас побоюються, що заважає їм засумніватися в авторитеті керівниці. У житті Маргарет починаються проблеми. Виявляється, що вона родом із Канади, і приїхала до США за робочою візою, термін якої незабаром закінчується. Це означає, що якщо Маргарет не знайде способу продовжити візу, то її депортують.

І ось Маргарет спадає на думку геніальний план: вийти фіктивно заміж за свого помічника Ендрю, який є громадянином США, і тоді вона зможе залишитися в країні. Хлопець погоджується на пропозицію, але висуває низку умов, адже для нього це реальний шанс відігратися за все, що йому доводилося терпіти за весь час роботи з нею.

“Гордість і упередження”

Фільм є гарною екранізацією роману Джейн Остін “Гордість та упередження”. Дія роману відбувається у 1797 році. Дочка в сім’ї XVIII століття – маленька проблема, а п’ятеро дочок – величезна проблема. Їх усіх потрібно обов’язково видати заміж. Успішний шлюб у той час відігравав величезну роль, на жаль, навіть більшу, ніж кохання.

Сім’я Беннетів вела спокійне життя у своєму маєтку, доки по сусідству не з’явився джентльмен, на прізвище Бінглі. У якого, на щастя, виявилося багато молодих та перспективних друзів. Водночас одна з дочок, на ім’я Елізабет, знайомиться з містером Дарсі. Проте, стосунки виявилися настільки неоднозначними, що спричинили ланцюжок несподіваних подій.

“Емма”

Сюжет картини, заснованої на однойменному романі Джейн Остін, розвивається у Великій Британії на початку XIX століття. У центрі сюжету опиниться Емма Вудхаус – егоїстична красуня з багатої сім’ї, яка вважає себе знавцем людської натури.

Виступаючи в ролі свахи для близьких подруг і їхніх потенційних залицяльників, Емма відмовляє Гаррієт Сміт виходити заміж за фермера, добираючи для неї вдалу партію – Філіпа Елтона, місцевого вікарія. Однак, коли Елтон починає виявляти знаки уваги до Емми, героїня потрапляє в незручну ситуацію, яка загрожує її репутації.

“Перш ніж ми розлучимося”

Молода художниця Брук, спізнившись на останній поїзд до Бостона, знайомиться на вокзалі з музикантом Ніком, який спостерігаючи за дівчиною, побачив, що вона поспіхом упустила телефон. Хлопець, бачачи, що дівчина опинилася у скрутному становищі, адже у неї напередодні вкрали сумочку з грошима та документами, пропонує їй свою допомогу, на що вона, злегка здивована такою настирливою наполегливістю хлопця, спершу відповідає відмовою. Але потім, зачарована добродушною простотою та чарівністю, розуміючи, що гіршого вже не буде, погоджується пройтися з ним.