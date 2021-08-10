Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Міжнародний день біодизеля, Всесвітній день лева.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1793 — Лувр відкрився для публіки.

1821 — Міссурі став 24-м штатом США.

1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією.

1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.

1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію.

1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.

1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.

2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

2016 — ФСБ Росії заявила про затримання “групи громадян України”, які нібито готували теракти в окупованому Криму, об’єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки.

Яке сьогодні церковне свято:

10 серпня в православній церкві шанується пам’ять 7 апостолів. Їх обрали з 70 учнів Ісуса Христа.

Прикмети погоди:

вранці багато роси – день буде сонячним;

вранці туман стелиться – до гарної погоди, піднімається вгору – до дощу;

безвітряно і ллє дощ – погода такою буде довго.

Іменини у Тимона, Ірини, Миколи, Олени, Сергія і Павла.