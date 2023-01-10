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10 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

10 січня відзначають День чорного шоколаду, День своєрідних людей, День вдячності кімнатним рослинам та День краси і поезії в роботі. За церковним календарем сьогодні день пам’яті 20 тисяч мучеників.

Вівторок, 10 січня 2023, 07:36
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Про це повідомляють #Букви.

День чорного шоколаду: чорний шоколад,на відміну від молочного, вирізняється тим, що зазвичай містить від 56% до 90% тертого какао. Тому він містить значно більше теоброміну – алкалоїду, дія якого подібна до кофеїну, хоча слабша за нього.

День своєрідних людей: свято на честь унікальності, незвичайності, дивацтва і химерності людини.

День вдячності кімнатним рослинам: заснований мережею Gardener’s Network, що дало офіційну можливість нагадати людям про переваги кімнатних рослин, наприклад, дослідження 2009 року показало, що запах лаванди може ефективно знизити частоту пульсу в стресових ситуаціях.

День краси і поезії в роботі: у другий вівторок кожного січня відзначається цей веселий святковий день. Його засновниками стали Tweetspeak Poetry і Every Day Poems, які закликають всіх, хто працює сьогодні – написати вірш про своє робоче місце.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Фолклендські Острови – День Маргарет Тетчер
  • Бангладеш – День Батька Нації Бангабандха
  • Японія – День 110 або День екстреного виклику
  • Багамські Острови – День принципу більшості

Цього дня у світі:

  • 49 до н. е. — Гай Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, в якій загинула Римська республіка. Вислів “перейти Рубікон” відтоді став крилатим.
  • 1569 — у Любліні розпочався сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав. Через пів року сейм закінчився підписанням унії та утворенням Речі Посполитої.
  • 1863 — у Лондоні відкрилась перша міська підземна залізниця — метро. На лінії, довжиною 4 милі, було 7 станцій.
  • 1867 — в Японії Токуґава Йосінобу став 15-м сьоґуном сьоґунату Едо.
  • 1901 — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США.
  • 1920 — набрав чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй.
  • 1942 — компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.
  • 1946 — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни.
  • 1962 — сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу).
  • 1972 — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб.
  • 1975 — на радянському ТБ записана перша передача “Що? Де? Коли?”.
  • 1992 — в Україні введено в обіг карбованець як купон Національного банку України.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.
  • 1994 — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми “Партнерство заради миру”, до якої у 1998 році приєдналася Україна.
  • 2003 — Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Яке сьогодні церковне свято:

10 січня, у православному календарі день пам’яті 20 тисяч мучеників. Було Різдво Христове, і в церкві Никодимії зібралося 20 тисяч християн на святкове богослужіння. Імператор Максиміан послав туди глашатая, який наказав вірянам принести жертву язичницьким богам, а інакше на них чекає смерть. Християни, всі як один, відмовилися, тому всі, крім кількох, загинули. Коли Максиміан дізнався, що дехто зміг врятуватися, він продовжив свої гоніння і незабаром усіх стратив.

Прикмети:

  • Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
  • Густий іній або снігопад – до врожаю хліба.
  • Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.
  • Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.
  • Якщо відсиріла сіль, буде негода.
  • Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.
  • Сира погода обіцяє добрий урожай льону.
  • Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б’є хвостом – буде снігопад.
  • Хмара у цей день – до холодного та дощового літа.
  • Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.

Традиції:

  • Згідно з народними повір’ями, в цей день не можна пришивати гудзики, інакше найближчим часом позбутися старих проблем не вдасться.
  • Слов’яни в цей день особливо шанували свій будинок і сім’ю, тому всю домашню роботу робили спільно.
  • Деякі люди 10 січня загадували бажання – вірили, що воно обов’язково збудеться. Процес можна прискорити, встромивши палицю зі шматком тканини на кінці в найвищий пагорб поруч з будинком.

Іменини цього дня святкують:

Дорофей, Ігнатій, Симон Петро.

Теги: 10 січня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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