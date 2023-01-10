10 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
День чорного шоколаду: чорний шоколад,на відміну від молочного, вирізняється тим, що зазвичай містить від 56% до 90% тертого какао. Тому він містить значно більше теоброміну – алкалоїду, дія якого подібна до кофеїну, хоча слабша за нього.
День своєрідних людей: свято на честь унікальності, незвичайності, дивацтва і химерності людини.
День вдячності кімнатним рослинам: заснований мережею Gardener’s Network, що дало офіційну можливість нагадати людям про переваги кімнатних рослин, наприклад, дослідження 2009 року показало, що запах лаванди може ефективно знизити частоту пульсу в стресових ситуаціях.
День краси і поезії в роботі: у другий вівторок кожного січня відзначається цей веселий святковий день. Його засновниками стали Tweetspeak Poetry і Every Day Poems, які закликають всіх, хто працює сьогодні – написати вірш про своє робоче місце.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Фолклендські Острови – День Маргарет Тетчер
- Бангладеш – День Батька Нації Бангабандха
- Японія – День 110 або День екстреного виклику
- Багамські Острови – День принципу більшості
Цього дня у світі:
- 49 до н. е. — Гай Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, в якій загинула Римська республіка. Вислів “перейти Рубікон” відтоді став крилатим.
- 1569 — у Любліні розпочався сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав. Через пів року сейм закінчився підписанням унії та утворенням Речі Посполитої.
- 1863 — у Лондоні відкрилась перша міська підземна залізниця — метро. На лінії, довжиною 4 милі, було 7 станцій.
- 1867 — в Японії Токуґава Йосінобу став 15-м сьоґуном сьоґунату Едо.
- 1901 — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США.
- 1920 — набрав чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй.
- 1942 — компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.
- 1946 — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни.
- 1962 — сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу).
- 1972 — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб.
- 1975 — на радянському ТБ записана перша передача “Що? Де? Коли?”.
- 1992 — в Україні введено в обіг карбованець як купон Національного банку України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.
- 1994 — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми “Партнерство заради миру”, до якої у 1998 році приєдналася Україна.
- 2003 — Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Яке сьогодні церковне свято:
10 січня, у православному календарі день пам’яті 20 тисяч мучеників. Було Різдво Христове, і в церкві Никодимії зібралося 20 тисяч християн на святкове богослужіння. Імператор Максиміан послав туди глашатая, який наказав вірянам принести жертву язичницьким богам, а інакше на них чекає смерть. Християни, всі як один, відмовилися, тому всі, крім кількох, загинули. Коли Максиміан дізнався, що дехто зміг врятуватися, він продовжив свої гоніння і незабаром усіх стратив.
Прикмети:
- Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
- Густий іній або снігопад – до врожаю хліба.
- Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.
- Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.
- Якщо відсиріла сіль, буде негода.
- Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.
- Сира погода обіцяє добрий урожай льону.
- Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б’є хвостом – буде снігопад.
- Хмара у цей день – до холодного та дощового літа.
- Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.
Традиції:
- Згідно з народними повір’ями, в цей день не можна пришивати гудзики, інакше найближчим часом позбутися старих проблем не вдасться.
- Слов’яни в цей день особливо шанували свій будинок і сім’ю, тому всю домашню роботу робили спільно.
- Деякі люди 10 січня загадували бажання – вірили, що воно обов’язково збудеться. Процес можна прискорити, встромивши палицю зі шматком тканини на кінці в найвищий пагорб поруч з будинком.
Іменини цього дня святкують:
Дорофей, Ігнатій, Симон Петро.
- За даними синоптиків у вівторок, 10 січня, низка областей України опиниться у полоні дощу та мокрого снігу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 9 січня.