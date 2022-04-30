10 травня Генеральна асамблея ООН запланувала голосування щодо вибору країни, яка замінить Росію у Раді з прав людини.

Про це повідомляє інформаційне агентство США Associated Press.

Речниця Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк 28 квітня заявила, що єдиним кандидатом на місце РФ у Раді з прав людини є Чехія.

Загалом до організації, яка базується у Женеві, входять 47 країн-членів. Місця розподілені між регіональними групами, тому замість Росії повинна прийти інша країна зі східної частини Європи.

Варто зауважити, що з початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила своє місце у багатьох органах ООН. Зокрема у виконавчих радах “ООН-Жінки”, дитячої організації ООН ЮНІСЕФ, Комітеті з неурядових організацій та Постійному форумі з питань корінних народів.