Про це повідомляє інформаційне агентство США Associated Press.
Речниця Генасамблеї ООН Пауліна Кубяк 28 квітня заявила, що єдиним кандидатом на місце РФ у Раді з прав людини є Чехія.
Загалом до організації, яка базується у Женеві, входять 47 країн-членів. Місця розподілені між регіональними групами, тому замість Росії повинна прийти інша країна зі східної частини Європи.
Варто зауважити, що з початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила своє місце у багатьох органах ООН. Зокрема у виконавчих радах “ООН-Жінки”, дитячої організації ООН ЮНІСЕФ, Комітеті з неурядових організацій та Постійному форумі з питань корінних народів.
- Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН 7 квітня відсторонила РФ від Ради ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення та зловживання щодо прав людини в Україні. Своєю чергою, Москва оголосила про свій “добровільний” вихід з органу.
- Також за даними ЗМІ, незадовго до початку засідання щодо виключення Росії з Ради ООН з прав людини дипломати отримали повідомлення з погрозами про “наслідки” цього голосування.