Про це повідомляють #Букви.

День вітряка: вітряк – це пристрій для відбору енергії вітру за допомогою вітрил, закріплених на валу, що обертається. Перший вітряк в Америці був побудований в 1888 році Чарльзом Брашем в Клівленді.Більшість сучасних поколінь вітряків правильно називати вітряними турбінами або вітряними генераторами і в основному використовуються для вироблення електроенергії.

Всесвітній день кактуса: свято, що відзначається 10 травня, бере свій початок в Америці. День знайшов шанувальників і відгук у серцях багатьох кактусівників у Європі. Захід зокрема покликаний нагадати нам про низку екологічних проблем, про те, що багатьом кактусам на їх історичній батьківщині загрожує зникнення.

Всесвітній день вовчака: з 2004 року організації, які займаються цією проблемою по всьому світу, проводять заходи 10 травня, щоб підвищити обізнаність та інформувати громадськість про симптоми та наслідки вовчака для здоров’я. Вовчак є хронічним аутоімунним захворюванням. За оцінками, у всьому світі з вовчаком живуть близько п’яти мільйонів осіб.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Киргизстан – День банківського працівника

Таїланд – Королівська оранка, початок сезону вирощування рису та День хлібороба.

Румунія – День Короля або День Монархії (1866—1947 і з 2015), звільнення Румунії з-під османської влади

Гватемала, Мексика – День Матері

Федеративні Штати Мікронезії – День Конституції та День проголошення держави

Мальдіви – День захисту дітей

Німеччина – День книги

Франція – День скасування рабства

Тайвань – День Мацу, бога моря

Цього дня у світі:

1881 — Румунію проголошено королівством.

1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.

1940 — Вермахт вдерся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.

1975 — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).

1993 — у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).

1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 осіб з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.

1995 — У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.

1997 — у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.

2006 — землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.

2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, “Бетмен: Рік перший”, українською.

Яке сьогодні церковне свято:

10 травня у православному календарі — день пам’яті апостола Симеона. Він був племінником Йосипа Обручника та апостолом від 70-ти. Коли помер Яків і впав Єрусалим, то зібралися всі апостоли, щоб вирішити, хто буде його наступником. Вибрали вони Симеона, який був дуже благочестивим. Близько 63 року став він єпископом Єрусалимським.

Прикмети:

Почути крик сови — до похолодання.

Злива або легкий дощ — буде багатий урожай жита.

Нема роси вранці — до вечора розпочнеться дощ.

Традиції:

10 травня віряни моляться Симеону Єрусалимському про гарний урожай, здоров’я, удачу.

Наші предки намагалися не залишати будинок цього дня порожнім, тому що вірили, що так до нього може проникнути нечиста сила. Якщо ж потрібно було вийти на вулицю, то робили це спиною вперед.

Не можна сьогодні працювати з гострими предметами — ножами, пилками, сокирами, голками.

Іменини сьогодні святкують:

Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.