Про це повідомляють #Букви.
День вітряка: вітряк – це пристрій для відбору енергії вітру за допомогою вітрил, закріплених на валу, що обертається. Перший вітряк в Америці був побудований в 1888 році Чарльзом Брашем в Клівленді.Більшість сучасних поколінь вітряків правильно називати вітряними турбінами або вітряними генераторами і в основному використовуються для вироблення електроенергії.
Всесвітній день кактуса: свято, що відзначається 10 травня, бере свій початок в Америці. День знайшов шанувальників і відгук у серцях багатьох кактусівників у Європі. Захід зокрема покликаний нагадати нам про низку екологічних проблем, про те, що багатьом кактусам на їх історичній батьківщині загрожує зникнення.
Всесвітній день вовчака: з 2004 року організації, які займаються цією проблемою по всьому світу, проводять заходи 10 травня, щоб підвищити обізнаність та інформувати громадськість про симптоми та наслідки вовчака для здоров’я. Вовчак є хронічним аутоімунним захворюванням. За оцінками, у всьому світі з вовчаком живуть близько п’яти мільйонів осіб.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Киргизстан – День банківського працівника
- Таїланд – Королівська оранка, початок сезону вирощування рису та День хлібороба.
- Румунія – День Короля або День Монархії (1866—1947 і з 2015), звільнення Румунії з-під османської влади
- Гватемала, Мексика – День Матері
- Федеративні Штати Мікронезії – День Конституції та День проголошення держави
- Мальдіви – День захисту дітей
- Німеччина – День книги
- Франція – День скасування рабства
- Тайвань – День Мацу, бога моря
Цього дня у світі:
- 1881 — Румунію проголошено королівством.
- 1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.
- 1940 — Вермахт вдерся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
- 1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.
- 1975 — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).
- 1993 — у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).
- 1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 осіб з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.
- 1995 — У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.
- 1997 — у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.
- 2006 — землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
- 2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, “Бетмен: Рік перший”, українською.
Яке сьогодні церковне свято:
10 травня у православному календарі — день пам’яті апостола Симеона. Він був племінником Йосипа Обручника та апостолом від 70-ти. Коли помер Яків і впав Єрусалим, то зібралися всі апостоли, щоб вирішити, хто буде його наступником. Вибрали вони Симеона, який був дуже благочестивим. Близько 63 року став він єпископом Єрусалимським.
Прикмети:
- Почути крик сови — до похолодання.
- Злива або легкий дощ — буде багатий урожай жита.
- Нема роси вранці — до вечора розпочнеться дощ.
Традиції:
- 10 травня віряни моляться Симеону Єрусалимському про гарний урожай, здоров’я, удачу.
- Наші предки намагалися не залишати будинок цього дня порожнім, тому що вірили, що так до нього може проникнути нечиста сила. Якщо ж потрібно було вийти на вулицю, то робили це спиною вперед.
- Не можна сьогодні працювати з гострими предметами — ножами, пилками, сокирами, голками.
Іменини сьогодні святкують:
Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.
- За даними синоптиків у середу, 10 травня, в окремих українських областях пройдуть короткочасні дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 9 травня.