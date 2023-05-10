Про це повідомляють #Букви.

День вітряка: вітряк – це пристрій для відбору енергії вітру за допомогою вітрил, закріплених на валу, що обертається. Перший вітряк в Америці був побудований в 1888 році Чарльзом Брашем в Клівленді.Більшість сучасних поколінь вітряків правильно називати вітряними турбінами або вітряними генераторами і в основному використовуються для вироблення електроенергії.

Всесвітній день кактуса: свято, що відзначається 10 травня, бере свій початок в Америці. День знайшов шанувальників і відгук у серцях багатьох кактусівників у Європі. Захід зокрема покликаний нагадати нам про низку екологічних проблем, про те, що багатьом кактусам на їх історичній батьківщині загрожує зникнення.

Всесвітній день вовчака: з 2004 року організації, які займаються цією проблемою по всьому світу, проводять заходи 10 травня, щоб підвищити обізнаність та інформувати громадськість про симптоми та наслідки вовчака для здоров’я. Вовчак є хронічним аутоімунним захворюванням. За оцінками, у всьому світі з вовчаком живуть близько п’яти мільйонів осіб.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Киргизстан – День банківського працівника
  • Таїланд – Королівська оранка, початок сезону вирощування рису та День хлібороба.
  • Румунія – День Короля або День Монархії (1866—1947 і з 2015), звільнення Румунії з-під османської влади
  • Гватемала, Мексика – День Матері
  • Федеративні Штати Мікронезії – День Конституції та День проголошення держави
  • Мальдіви – День захисту дітей
  • Німеччина – День книги
  • Франція – День скасування рабства
  • Тайвань – День Мацу, бога моря

Цього дня у світі:

  • 1881 — Румунію проголошено королівством.
  • 1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.
  • 1940 — Вермахт вдерся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
  • 1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.
  • 1975 — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).
  • 1993 — у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).
  • 1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 осіб з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.
  • 1995 — У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.
  • 1997 — у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.
  • 2006 — землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
  • 2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, “Бетмен: Рік перший”, українською.

Яке сьогодні церковне свято:

10 травня у православному календарі — день пам’яті апостола Симеона. Він був племінником Йосипа Обручника та апостолом від 70-ти. Коли помер Яків і впав Єрусалим, то зібралися всі апостоли, щоб вирішити, хто буде його наступником. Вибрали вони Симеона, який був дуже благочестивим. Близько 63 року став він єпископом Єрусалимським.

Прикмети:

  • Почути крик сови — до похолодання.
  • Злива або легкий дощ — буде багатий урожай жита.
  • Нема роси вранці — до вечора розпочнеться дощ.

Традиції:

  • 10 травня віряни моляться Симеону Єрусалимському про гарний урожай, здоров’я, удачу.
  • Наші предки намагалися не залишати будинок цього дня порожнім, тому що вірили, що так до нього може проникнути нечиста сила. Якщо ж потрібно було вийти на вулицю, то робили це спиною вперед.
  • Не можна сьогодні працювати з гострими предметами — ножами, пилками, сокирами, голками.

Іменини сьогодні святкують:

Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.