Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, 5 постраждали у Костянтинівці, 2 у Торецьку, 1 у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 319 та поранили 2 889 жителів Донеччини.
Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива та Микільське Донецької області.
- Після місяців дебатів канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив спорядити в Україну танки Leopard 2. Ймовірно, танки Abrams зі США також передадуть Києву.
- Адміністрація Байдена готова схвалити надання Україні M1 Abrams, оскільки міжнародне небажання відправляти танки на фронт проти росіян починає зменшуватися. Рішення може бути оголошено вже в середу, 25 січня, хоча для фактичної передачі можуть знадобитися місяці або роки.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний отримав у спадок зі США $1 млн, усі кошти він передав на потреби української армії.