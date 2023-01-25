Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, 5 постраждали у Костянтинівці, 2 у Торецьку, 1 у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 319 та поранили 2 889 жителів Донеччини.

Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива та Микільське Донецької області.