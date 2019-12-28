Під час сьогоднішнього засідання аграрного комітету було визначено, що в рамках функціонування ринку землі, максимальна концентрація землі в одні руки складе 10 тисяч гектар.

Про це сказав після засідання комітету його голова Микола Сольський, повідомляє кореспондент #Букв.

Раніше йшлося про концентрацію 200 гектарів землі в одні руки.

“Встановлено обмеження, і рекомендовано Верховній Раді прийняти законопроект з обмеженнями про максимальну площу сільськогосподарських земель не більше 10 тисяч гектар в одні руки”, – пояснив Сольський.

Інших обмежень, зокрема щодо процентного співвідношення кількості землі в одні руки в межах ОТГ, не встановили. Сольський пояснив, що в рамках адмінреформи, площа однієї ОТГ, в середньому, це 30 – 50 гектар, тому немає необхідності додаткових інструментах.

Встановлено, що мінімальна ціна не може бути меншою, ніж нормативно-грошова оцінка.

Сольський зазначив, що така оцінка в країні визначена давно і щорічно індексується, відповідно до певної методики.

Представники фракції “Європейської солідарності” пропонували прив’язати мінімальну ціну до прожиткового мінімум, але на комітеті пропозицію не підтримали, зазначивши, що це “складний розрахунок”.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про запуск ринку землі в Україні. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.

Пізніше голови депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроекту до 27 грудня включно.