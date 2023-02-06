Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначено, що проведення виборів в один день з голосуванням, яке заплановано по всій Росії, підкреслює прагнення керівництва представити території як невід’ємні частини Федерації.
“Це є частиною “русифікації” окупованих територій, які включають перегляд системи освіти, зв’язку та транспорту”, – коментують у пресслужбі.
Наголошено, що демократія більше не доступна для учасників голосування навіть на регіональних виборах у Росії. Також додається, що лідери, ймовірно, висуватимуть аргумент, що вибори в новоприєднаних областях одночасно зі всією країною ще більше виправдовують окупацію.
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