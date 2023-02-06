1 лютого 2023 року голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що регіональні вибори в новоприєднаних областях України відбудуться 10 вересня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначено, що проведення виборів в один день з голосуванням, яке заплановано по всій Росії, підкреслює прагнення керівництва представити території як невід’ємні частини Федерації.

“Це є частиною “русифікації” окупованих територій, які включають перегляд системи освіти, зв’язку та транспорту”, – коментують у пресслужбі.

Наголошено, що демократія більше не доступна для учасників голосування навіть на регіональних виборах у Росії. Також додається, що лідери, ймовірно, висуватимуть аргумент, що вибори в новоприєднаних областях одночасно зі всією країною ще більше виправдовують окупацію.

Нагадаємо, що Росія намагається інтегрувати тимчасово захоплені території України, проте це ніяк не вплине на хід війни.