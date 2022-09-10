10 вересня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам, Всесвітній день надання першої медичної допомоги та Міжнародний день гінекологічного здоров'я. За церковним календарем 10 вересня вшановується пам’ять преподобного Сави Крипецького.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день запобігання самогубствам – міжнародна дата, яка відзначається у всьому світі щорічно 10 вересня починаючи з 2003 року.

Всесвітній день запобігання самогубствам почали проводитися з ініціативи Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам (МАПС) при активній підтримці Всесвітньої організації охорони здоров’я та під патронажем Організації Об’єднаних Націй.

Кількість самогубств в цей час складає близько 800 тисяч в рік. Згідно з наведеною ВООЗ статистикою, у третьому тисячолітті від суїцидів гине більше людей, ніж через всі війни та насильницькі вбивства разом взяті. Всесвітній день запобігання суїциду, за задумом представників Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам, покликаний привернути увагу влади й громадськості до цієї проблеми.

Міжнародний день гінекологічного здоров’я: як і інші подібні дати, цей день покликаний привернути увагу громадськості до питань здоров’я жінок. Саме в цей день медики всього світу прагнуть звернути увагу жінок на збереження власного здоров’я та профілактику гінекологічних захворювань.

Всесвітній день надання першої медичної допомоги: у 2000 році членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця було ініційовано щорічне проведення Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги. Відтоді це свято відзначається у другу суботу вересня щорічно. Ініціатори наголосили на важливості проведення навчальних заходів з порятунку життя серед громадян, які не мають спеціальної медичної освіти. Нещасний випадок може трапитись у найнесподіваніший час там, де ніхто цього не очікує, і де далеко не завжди поруч є медики.

В Україні 10 вересня відзначають День фізичної культури і спорту України. Свято відзначають щорічно у другу суботу вересня. Дата була встановлена президентом України 1994 року.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Гонконг, КНР – Національний день вчителя

Гондурас – Національний день дитини

Гібралтар – Державна свято

Цього дня у світі:

1856 — закінчення Кримської війни, поразка Російської імперії коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства.

1919 — на Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування.

1920 — прийнята конституція Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала “союзною державою” з правами широкої автономії.

1941 — у в’язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх в’язнів.

1943 — біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців.

1989 — Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив “берлінської стіни”.

1993 — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках”.

Яке сьогодні церковне свято:

У цей день вшановується пам’ять преподобного Сави Крипецького. Він жив у XV столітті. Відомо, що Сава прийняв чернечий постриг. Дотримувався суворого посту і проводив час в молитвах, роздумах про Бога. Часто до Сави приходили люди за порадою.

Одного разу до нього з’явився навіть князь разом зі своєю хворою дружиною, і завдяки молитвам Сави, жінка повністю вилікувалася від недуги. Преподобний Сава завжди говорив про дотримання тілесної і моральної чистоти, схиляв людей до праведного способу життя. Навіть після смерті Сава залишився покровителем своєї чернечої обителі.

Прикмети:

Тепла і суха погода – до пізньої зими.

Грозові дощі – до теплої осені.

До 10-вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.

Багато жолудів і горіхів – до багатого врожаю озимих.

Листя беріз жовті – багато опеньків в лісі.

Якщо торговець в цей день збере в полі колоски і сховає їх в затишному місці – торгівля буде вдалою і прибутковою.

У ліс краще не йти. А якщо пішли – треба бути гранично обережним: велика небезпека заблукати.

Повісити на видне місце зимовий одяг – до вдалого завершення польових і городніх робіт.

Побачити уві сні покійних родичів – до щасливого сімейного життя.

Традиції:

10 вересня наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди не даремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі.

У цей день молилися і просили зцілити людину від пияцтва.

Свататися 10 вересня не варто, оскільки, за прикметами, це обіцяє біду.

Господині 10 вересня випікали пиріжки та булки. Вважається, що в цей день виходить дуже вдале і податливе тісто.

Іменини цього дня відзначають:

Ганна, Агапон, Арсеній, Опанас, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Ігнатій, Іосиф, Касян, Лаврентій, Лук’ян, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Панкрат, Савва, Сидір, Софрон, Тит, Федір, Феодосій, Лука, Микола.