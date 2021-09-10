У п’ятницю, 10 вересня, в Україні відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, а у світі - Всесвітній день запобігання самогубствам.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День Святого Георгія в Белізі

День напівфабрикатів або “Вечері перед телевізором“ в США

День обміну ідеями

Міжнародний день гінекологічного здоров’я

Національний день Гібралтару

Національний день вчителя в Гонконзі і День Вчителя КНР

Національний день дитини в Гондурасі

Національний день кави в Коста-Ріці

Національний день спадщини американських індіанців в Гайані.

Цей день в історії:

1856 — закінчення Кримської війни, поразка Російської імперії коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства.

1919 — на Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування.

1920 — прийнята конституція Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала “союзною державою“ з правами широкої автономії.

1941 — у в’язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх в’язнів.

1943 — біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців.

1989 — Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив “берлінської стіни“.

1993 — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках“.

Церковне свято: Православна церква вшановує пам’ять пам’ять святої Анни Пророчиці та пам’ять преподобного Сави Крипецького.

Прикмети:

На деревах з’явилося жовте листя – до ранньої осені;

Якщо бур’яни дуже високо ростуть, то буде багато снігу;

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Агапон, Арсеній, Опанас, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Ігнатій, Іосиф, Касян, Лаврентій, Лук’ян, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Панкрат, Савва, Сидір, Софрон, Тит, Федір, Феодосій.