Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День Святого Георгія в Белізі
- День напівфабрикатів або “Вечері перед телевізором“ в США
- День обміну ідеями
- Міжнародний день гінекологічного здоров’я
- Національний день Гібралтару
- Національний день вчителя в Гонконзі і День Вчителя КНР
- Національний день дитини в Гондурасі
- Національний день кави в Коста-Ріці
- Національний день спадщини американських індіанців в Гайані.
Цей день в історії:
1856 — закінчення Кримської війни, поразка Російської імперії коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства.
1919 — на Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування.
1920 — прийнята конституція Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала “союзною державою“ з правами широкої автономії.
1941 — у в’язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх в’язнів.
1943 — біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців.
1989 — Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив “берлінської стіни“.
1993 — Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках“.
Церковне свято: Православна церква вшановує пам’ять пам’ять святої Анни Пророчиці та пам’ять преподобного Сави Крипецького.
Прикмети:
- На деревах з’явилося жовте листя – до ранньої осені;
- Якщо бур’яни дуже високо ростуть, то буде багато снігу;
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Агапон, Арсеній, Опанас, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Ігнатій, Іосиф, Касян, Лаврентій, Лук’ян, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Панкрат, Савва, Сидір, Софрон, Тит, Федір, Феодосій.