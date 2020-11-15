Для компенсацій українському ресторанному бізнесу за місячний карантин вихідного дня вистачило б 10% "корупційної ренти" з проєкту Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це написала засновниця “Ліга антитрасту” Агія Загребельська.

З 14 листопада уряд запровадив в Україні так званий карантин вихідного дня, при цьому проігнорував питання компенсації бізнесу. Наприклад, уряд Німеччини за подібні заходи пообіцяв компенсувати бізнесу до 75% доходу.

У 2017 році обсяг ресторанного ринку України склав 30 млрд грн.

“Якщо взяти цю цифру, поділити на 12 місяців та вирахувати 75% – виходить 1,9 млрд грн компенсації за місяць локдауну всім рестораторам”, – написала Зегребельська.

За її словами, нині на “Великому будівництві” президента Зеленського “корупційна рента” складає від 10% до 40%. Всього мають освоїти за 2020 рік близько 100 млрд грн. У тому числі на ремонт доріг спрямовано 35 млрд з Фонду боротьби з COVID-19.

З урахуванням розміру “корупційної ренти”, на цьому проєкті за рік буде привласнено від 20 млрд грн. Таким чином, зменшення на 10% суми привласнених коштів дозволило б виплатити українському ресторанному бізнесу компенсацію за місячний локдаун у розмірі 75 % обороту.

За даними видання “Наші гроші”, у 2020 році на будівництво доріг вже розписано 74,3 млрд грн. 70% грошей на будівництво доріг освоїть шість компаній, які входять в Національну асоціацію дорожників України: “Автомагістраль-Південь” (виграла 17,5 млрд грн тендерів), “Ростдорстрой” (7,9 млрд), “Онур конструкціон інтернешнл” (7,5 млрд), “Автострада” (6,9 млрд), “Техно-буд-центр” (4,7 млрд) та Альтком (2,1 млрд).

На другому місці по кількості підрядів знаходиться фірма “ПБС” з оточенння Ігоря Коломойського (8 млрд грн).