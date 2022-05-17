Минулої доби, 16 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема під вогнем окупантів опинились два корпуси лікарні та будівля наукового підприємства "Імпульс" у Сєвєродонецьку. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав у Facebook.

За його інформацією, вчора росіяни атакували села поблизу Сєвєродонецька. Наступ окупантів у Борівському та Сиротиному відбили ЗСУ.

Продовжуються активні бої і на території Гірської громади, зокрема у Тошківці. У Гірському окупантам довелось відступити, зазнавши втрат. Унаслідок обстрілів громади пошкоджено близько 20 будинків у Гірському, Золотому та Тошківці.

“Росіяни більше “воюють” з місцевим населенням, ворог майже безкінечно гатить по вільних містах та селах з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію”, – наголосив Гайдай.

Зокрема авіаудари були завдані по Попаснянському району. Як наслідок, зруйновано понад десяток будинків у Врубівці, Комишувасі, Новозванівці та Троїцькому.

У Сєвєродонецьку окупанти посилили обстріли. Вчора під вогнем ворога опинилась корпуси місцевої лікарні, наукове підприємство “Імпульс”, будівельні магазини та 4 багатоповерхівки. За попередніми даними, унаслідок вчорашніх обстрілів загинуло щонайменше 10 сєвєродончан.

Обстрілами зруйновано також 4 будинки у Рубіжному та 2 у Лисичанську.

Троє мирних мешканців із Гірського, Золотого та Борівського отримали поранення унаслідок російських обстрілів.