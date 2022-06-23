Протягом середи, 22 червня, російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область. Унаслідок численних обстрілів загинуло 10 мирних мешканців, ще 9 - поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом минулої доби окупанти відкривали вогонь по житлових районах Харкова та населених пунктах Харківської області.

Зокрема унаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова поранення отримали 4 цивільних.

У селі Пришиб (Ізюмський район) внаслідок ворожого обстрілу загинуло 5 жінок. У місті Балаклія 1 поранений.

У місті Золочів з-під завалі дістали тіла 2 загиблих. Загалом у місті внаслідок обстрілів загинуло 3 осіб.

У Чугуєві загинуло 2 мирних мешканців, 4 – поранені. У селі Тихопілля (Лозівський район) 1 поранений.

Синєгубов наголосив, що російські армійці не припиняють обстрілювати мирних мешканців області, тому закликав людей бути максимально обережними, не знаходитись на вулиці без нагальної потреби, а почувши сигнал повітряної тривоги – прямувати до укриття.

Також в області тривають бойові дії. Зокрема на Харківському напрямку окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ та не дозволити українським воїнам вийти до меж державного кордону.

“Це свідчить про те, що в нас не очікується чернігівського чи київського сценаріїв, коли російські війська під тиском ЗСУ відійшли”, – зауважив очільник Харківщини.

У районі Ізюма росіяни продовжують штурмові дії з метою вийти до Слов’янська (Донецька область). Ізюмський напрямок залишається стратегічним для окупантів.

“Але наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому втрат. 93 ОМБР, яка захищає наші позиції на Ізюмщині, знищила вже 11 одиниць ворожої техніки – танки, БМП та бойові машини “Рись”, – резюмував Олег Синєгубов.