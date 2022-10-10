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10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Сьогодні, 10 жовтня, відзначають День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України, Всесвітній день психічного здоров'я та Європейський день боротьби за скасування смертної кари.

Понеділок, 10 жовтня 2022, 07:17
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Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

  • Всесвітній день бездомних
  • Всесвітній день каші
  • Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин
  • День працівників стандартизації та метрології України
  • День професійних спілок України
  • День художника України

Цей день в історії:

732 — битва при Пуатьє.

1664 — закінчилася 13-тижнева Облога Ставищ об’єднаними військами на чолі з гетьманом Стефаном Чарнецьким.

1666 — Правобережні полковники вибрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України.

1858 — за підтримкою Сполучених Штатів почалася організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії.

1911 — У Китаї повалено монархію, Сунь Ятсен проголосив республіку.

1919 — Верховна рада Антанти офіційно оголосила про запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів.

1932 — У Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.

1932 — У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1933 — в універсамах США з’явився перший пральний порошок — Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали “силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин“. Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп’єс, які через це прозвали “мильними“.

1940 — У Кракові створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою.

1943 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II та III ступенів.

1943 — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін “Холодна війна“ (есей “Ви і атомна бомба“).

1948 — Запущено першу радянську керовану балістичну ракету далекої дії Р-1, створену під керівництвом Сергія Корольова.

1963 — Набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.

1964 — У Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни шанують пам’ять Мученика Каллістрата і дружини його, Преподобного Саватія Соловецького та Преподобного Ігнатія.

Прикмети:

  • Якщо сьогодні буде суха погода – зима настане пізно;
  • Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою;
  • Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.

Що це можна сьогодні робити:

  • У цей день не варто братися за роботу по дому або починати нові справи — все нове сьогодні приречене на невдачу.
  • Не можна кричати на дітей сьогодні і суворо заборонено їх бити.
  • У цей день не можна залишати ліжко не заправленим.

Іменини сьогодні святкують Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.

Теги: 10 жовтня, іменини, прикмети, свято, традиції

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