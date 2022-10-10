10 жовтня російські війська здійснили масований ракетний обстріл території України. Станом на 21:00 відомо, що в результаті атаки загинуло 14 цивільних, 97 осіб — травмовано.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інформацію щодо кількості загиблих підтвердив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в етері загальнонаціонального марафону. Він зауважив, що 10 жовтня став другим за масштабами атаки днем після 24 лютого, коли росіяни повномасштабно вдерлися в Україну.

Так, у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок кількох влучань у столиці загинули 6 осіб, ще 51 отримали різного ступеня ушкодження.

У пресслужбі закликали містян запастись портативними зарядними пристроями та зібрати необхідні речі в один рюкзак: невеликий запас води та їжі, теплий одяг, важливі медикаменти, готівку та документи. Та акцентували на необхідності бути напоготові терміново прослідувати в укриття в разі необхідності.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що станом на 10.00 відомо про 2 загиблих та 23 поранених від сьогоднішнього обстрілу багатоквартирного будинку у місті. Загалом лише за два дні у Запоріжжі загинуло 16 цивільних та майже 100 осіб отримали поранення.

Голови Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що 10 жовтня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Дніпропетровську область. Мешканці Дніпра почули багато вибухів. У результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Водночас під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив про 12 загиблих внаслідок атаки росіян.

10 жовтня внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.

Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.