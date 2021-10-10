Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день бездомних
- Всесвітній день каші
- Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин
- День працівників стандартизації та метрології України
- День професійних спілок України
- День художника України
Цей день в історії:
732 — битва при Пуатьє.
1664 — закінчилася 13-тижнева Облога Ставищ об’єднаними військами на чолі з гетьманом Стефаном Чарнецьким.
1666 — Правобережні полковники вибрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України.
1858 — за підтримкою Сполучених Штатів почалася організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії.
1911 — У Китаї повалено монархію, Сунь Ятсен проголосив республіку.
1919 — Верховна рада Антанти офіційно оголосила про запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів.
1932 — У Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.
1932 — У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.
1933 — в універсамах США з’явився перший пральний порошок — Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали “силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин“. Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп’єс, які через це прозвали “мильними“.
1940 — У Кракові створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою.
1943 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II та III ступенів.
1943 — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін “Холодна війна“ (есей “Ви і атомна бомба“).
1948 — Запущено першу радянську керовану балістичну ракету далекої дії Р-1, створену під керівництвом Сергія Корольова.
1963 — Набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.
1964 — У Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни шанують пам’ять Мученика Каллістрата і дружини його, Преподобного Савватія Соловецького та Преподобного Ігнатія.
Прикмети:
- Якщо сьогодні буде суха погода– зима настане пізно;
- Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою;
- Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.
Іменини сьогодні святкують Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.