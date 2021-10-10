Сьогодні, 10 жовтня, відзначають День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України, Всесвітній день психічного здоров'я та Європейський день боротьби за скасування смертної кари.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день бездомних

Всесвітній день каші

Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин

День працівників стандартизації та метрології України

День професійних спілок України

День художника України

Цей день в історії:

732 — битва при Пуатьє.

1664 — закінчилася 13-тижнева Облога Ставищ об’єднаними військами на чолі з гетьманом Стефаном Чарнецьким.

1666 — Правобережні полковники вибрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України.

1858 — за підтримкою Сполучених Штатів почалася організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії.

1911 — У Китаї повалено монархію, Сунь Ятсен проголосив республіку.

1919 — Верховна рада Антанти офіційно оголосила про запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів.

1932 — У Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.

1932 — У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1933 — в універсамах США з’явився перший пральний порошок — Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали “силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин“. Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп’єс, які через це прозвали “мильними“.

1940 — У Кракові створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою.

1943 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II та III ступенів.

1943 — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін “Холодна війна“ (есей “Ви і атомна бомба“).

1948 — Запущено першу радянську керовану балістичну ракету далекої дії Р-1, створену під керівництвом Сергія Корольова.

1963 — Набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.

1964 — У Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни шанують пам’ять Мученика Каллістрата і дружини його, Преподобного Савватія Соловецького та Преподобного Ігнатія.

Прикмети:

Якщо сьогодні буде суха погода– зима настане пізно;

Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою;

Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.

Іменини сьогодні святкують Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.