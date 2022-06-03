За інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У коментарі ЗМІ українське посольство повідомило, що зерно вивозили судном під російським прапором “Матрос Позиніч”. Наприкінці травня воно пришвартувалось у сирійському порту Латакія.

За даними сайту з відслідковування кораблів Refinitiv, на судно “Матрос Позиніч” дійсно завантажували зерно. Це відбувалось у порту Севастополя, в тимчасово окупованому Росією Криму. З Севастополя “Матрос Позиніч” відправився у рейс 19 травня.

Повідомляється, що “Матрос Позиніч” спершу визначив свій пункт призначення у Бейруті (Ліван). Та вже 25 травня судно вимкнуло транспондер, коли наблизилось до берегів Лівану.

Однак з супутникових фото від Planet Labs PBC, які зроблені 29 травня, видно, що “Матрос Позиніч” пришвартувався у Сирії, а не в Лівані.

Вже 1 червня “Матрос Позиніч” увімкнув транспондер і стало зрозуміло, що судно рухається на захід від узбережжя Сирії.

Посольство України у Лівані, посилаючись на українських правоохоронців, наголосило, що зерно на “Матрос Позиніч” – це українське зерно, яке росіяни викрали зі сховищ у тимчасово окупованих областях.

“Зерно крадуть з підприємства, до якого завозять урожай з трьох областей України. Це злочинна діяльність”, – повідомили у посольстві України.

У відомстві також наголосили, що звертались до сирійської влади щодо цього питання, однак не отримали жодних відповідей.

Також у посольстві додали, що протягом березня-травня до Сирії відправили понад 100 000 тонн вкраденого українського зерна. Враховуючи міжнародні ціни на зерно (понад 400 доларів за тонну), то за 100 000 тонн зерна злочинці отримають понад 40 000 000 доларів.

Reuters звернувся за коментарями щодо українського зерна до міністерства інформації Сирії. У відомстві на запит не відповіли. Також не було відповіді на запитання, чому Сирія проігнорувала запит України.

Не відповіли на запит Reuters і в сирійському міністерстві сільського господарства. Також проігнорували запит у порту Латакії.

Жодних коментарів щодо ситуації з зерном Reuters не надали і в Росії.

Зазначається, що РФ була важливим джерелом імпорту зерна у Сирію з початку 2011 року. За даними російських ЗМІ, у 2021 році Росія та Сирія підписали угоду, згідно з якою РФ повинна постачати Сирії мільйон тонн зерна. За умовами договору, зерно у Сирію, зокрема, повинні були постачати з Криму.