В лютому в Пекіні мають відбутись зимові Олімпійські ігри-22. Зараз, на тлі погіршення епідеміологічної ситуації, Китай намагається стримувати спалах COVID-19.

Про це повідомила телерадіокомпанія CNN.

Як відомо, з 4 по 20 лютого 2022 року XXIV зимові Олімпійські ігри прийматиме Пекін. На зимових Олімпійських іграх не буде іноземних глядачів через епідемію COVID-19.

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет (МОК) плейбуку опублікував умови щодо перебування на подіях.

Зокрема, всім іноземцям, які приїхали до Китаю, рекомендують “звести до мінімуму фізичну взаємодію один з одним”. Також потрібно всюди носити маски, уникати закритих або багатолюдних просторів і підтримувати двометрову відстань між людьми.

Крім цього, ті, хто не пройшов повну вакцинацію зобов’язані провести 21 день на карантині після прибуття в Китай та уникати будь-яких контактів з місцевими жителями. При цьому вакцинацію слід пройти не менше ніж за 14 днів до від’їзду в Китай. Спортсмени можуть бути звільнені від вакцинації при медичних протипоказаннях.

Також будуть діяти суворі антиковідні протоколи, щоб якомога швидше виявити заражених інфекцією осіб та їхні контакти. Зокрема, спортсменам та тренерам щодня робитимуть тест на COVID-19.

Крім цього буде працювати так звана замкнута система регулювання, при якій учасники будуть пересуватися тільки по заданих маршрутах.

До початку олімпіади залишилось рівно 100 днів і саме зараз у Китай спостерігається спалах COVID-19, який намагаються контролювати.

За міжнародними стандартами нинішній спалах є порівняно невеликим, але для Китаю, як країни з політикою нульового рівня COVID-19, навіть один випадок – є викликом і проблемою.

Так, кордони Китаю залишаються закритими, а для всіх іноземних громадян діють жорсткі та тривалі карантинні заходи.

Крім цього скасували внутрішні рейси з міст Китаю до столиці. А також чиновники заборонили в’їзд людям, які відвідали населені пункти з високим рівнем захворювання на коронавірус протягом останніх 14 днів, навіть якщо вони є жителями Пекіна, які хочуть повернутися додому.

Інші внутрішні мандрівники повинні пред’явити негативний тест на коронавірус і пройти 14-денний моніторинг стану здоров’я.

Зауважимо, що на тлі погіршення ситуації, в Пекіні також призупинили проведення щорічного марафону, який був запланований на 31 жовтня.