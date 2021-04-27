Більш ніж половина американців підтримує президента Джо Байдена після майже 100 днів його роботи.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Зазначається, що такого рівня підтримки його попередник-республіканець Дональд Трамп ніколи не досягав.

Національне опитування громадської думки, яке проходило 12-16 квітня серед 4423 дорослих американців, показало, що 55% схвалили роботу Байдена на посаді, тоді як 40% не схвалили, решта – не визначилися.

Байден отримав найвищі оцінки за боротьбу з пандемією коронавірусу – 65%. Для порівняння, у січні лише 38% американців підтримували рішення Трампа щодо врегулювання коронакризи. Зокрема, 90% демократів, 61% незалежних та 39% республіканців підтримали стратегію Байдена щодо коронавірусу.

52% американців заявили, що їм подобається економічна стратегія Байдена, а 53% підтримали його дії щодо ринку праці у США.

Водночас Байден отримав шквал критики щодо політики імміграції, оскільки його адміністрація продовжує боротися з навалою мігрантів. 42% схвалили прикордонну політику президента, тоді як 49% не схвалили.

Американці в цілому підтримували позицію Байдена щодо навколишнього середовища (54%) та расової нерівності (51%).

Водночас агентство наголошує, що у Байдена було кілька місяців, щоб підготувати свою реакцію на пандемію, перш ніж стати президентом, крім того, у США на момент інавгурації президента вже почалася вакцинація. Економіка Байдена також має перевагу в порівнянні з рецесією пандемії 2020 року, коли роботодавці втрачали мільйони робочих місць.

Республіканці в основному виступають проти Байдена, лише близько 20% підтримують президента. Проте ці цифри майже не змінилися за останній рік. Наразі Байден зумів отримати майже одностайне схвалення демократів та потужну підтримку незалежних.

Близько 90% демократів схвалюють дії Байдена, тоді як 8% не схвалюють. Серед незалежних 51% схвалюють та 39% не схвалюють.

40% американців вважають, що країна рухається в правильному напрямку, ніж будь-коли за останнє десятиліття.