Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, проте українці поступово відбудовують державу. Протягом 100 днів повномасштабної російсько-української війни знищено 24 тисячі кілометрів доріг та 300 мостів.

Про це повідомляє пресслужба “Укравтодору”.

У компанії зауважують, що наразі в Україні тимчасово зупинені всі масштабні проєкти “Великого будівництва”, проте триває робота над критично важливими маршрутами.

У такий спосіб, на деокупованих територіях уже забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва. Зокрема, відкрили рух по “Варшавській трасі” з Києва до Ковеля, де через війну знищили три мости.

Також завдяки тимчасовій переправі біля Стоянки відновили рух для вантажівок дорогою Київ — Чоп. Водночас на Дніпропетровщині 2 червня відкрили рух 30-кілометровою ділянкою траси Полтава – Київ.

В “Укравтодорі” наголосили, що не зупиняють прибирання доріг від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Працівники служб опрацювали 930 кілометрів доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.

Основний пріоритет у роботі “Укравтодору” — забезпечення сталого транспортного сполучення на маршрутах, через які проходять основні обсяги товарів та гуманітарних вантажів