Про це повідомляє пресслужба “Укравтодору”.
У компанії зауважують, що наразі в Україні тимчасово зупинені всі масштабні проєкти “Великого будівництва”, проте триває робота над критично важливими маршрутами.
У такий спосіб, на деокупованих територіях уже забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва. Зокрема, відкрили рух по “Варшавській трасі” з Києва до Ковеля, де через війну знищили три мости.
Також завдяки тимчасовій переправі біля Стоянки відновили рух для вантажівок дорогою Київ — Чоп. Водночас на Дніпропетровщині 2 червня відкрили рух 30-кілометровою ділянкою траси Полтава – Київ.
В “Укравтодорі” наголосили, що не зупиняють прибирання доріг від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Працівники служб опрацювали 930 кілометрів доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.
Основний пріоритет у роботі “Укравтодору” — забезпечення сталого транспортного сполучення на маршрутах, через які проходять основні обсяги товарів та гуманітарних вантажів
- Нагадаємо, що на тлі російсько-української війни заморозили більшість інфраструктурних проєктів довоєнних часів, зокрема програму “Велике будівництво” Президента України Володимира Зеленського. Журналісти поспілкувалися з експертами у галузі, аби дослідити можливі варіації трансформації “Великого будівництва” протягом та після війни.
- На початку лютого 2022 року, згідно з результатами соцопитування, більшість українців вважали недоцільним витрачання коштів на державну програму “Велике будівництво” в період, коли країні загрожувало вторгнення Росії.
- Водночас після візиту в Україну голова Комітету у закордонних справах Парламенту Естонії Марко Міхельсон, був переконаний, що Київ має більше грошей вкладати в оборону держави, а не в будівництво доріг.
- Також у міністерстві оборони США вважають, що РФ буде намагатись обстрілювати в Україні маршрути, які використовуються для поставок зброї на передові позиції. Зокрема йдеться про мости, дороги та залізницю.
- Зокрема українські розвідники виявили, що російські солдати активно мінують дороги на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, подібні випадки зафіксовані у Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.