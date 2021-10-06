Про це повідомляє литовське видання Радіо LRT.
Сьогодні уряд Литви підтримав ініціативу заохочення населення пенсійного віку робили щеплення проти COVID-19. Тепер жителям країни у віці 75 років і старшим, виплачуватимуть 100 євро після вакцинації. Відповідний законопроєкт Кабмін подав до Сейму.
Як відомо, люди похилого віку входять до групи ризику, 2/3 смертей від COVID-19 в Литві припадають саме на цю вікову групу.
Проте, близько третини людей, віком понад 75 років не мають імунізації проти COVID-19. Водночас понад 73% дорослого населення країни вакциновані.
Згідно з проєктом, виплачуватимуть кошти усім, хто отримував щеплення, починаючи з вересня. За бустерну дозу також будуть виплати.
Згідно з підрахунками міністерства, на цей проєкт доведеться виділити понад 27 млн євро. Цей вимушений крок продиктований необхідністю врятувати життя та здоров’я жителів Литви.
Остаточне рішення з цього питання прийме Сейм, уряд просить розглянути цей проєкт в порядку особливої терміновості.
- Нагадаємо, 6 жовтня Кабінет Міністрів України виділив 25 млн гривень на популяризацію вакцинації проти коронавірусу.
- Раніше стало відомо, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19 знижується з 88% до 47% через шість місяців після введення другої дози, а щодо штаму Delta – до 53% через чотири місяці.
- 23 вересня у США схвалили третю дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику (медичні працівники, вчителі та персонал денного догляду, працівники продуктових магазинів і ті, хто перебуває в притулках для бездомних або в’язницях).