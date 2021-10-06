Литовський уряд пропонує виплачувати щепленим від коронавірусу жителям, старшим за 75 років одноразову виплату в розмірі 100 євро.

Про це повідомляє литовське видання Радіо LRT.

Сьогодні уряд Литви підтримав ініціативу заохочення населення пенсійного віку робили щеплення проти COVID-19. Тепер жителям країни у віці 75 років і старшим, виплачуватимуть 100 євро після вакцинації. Відповідний законопроєкт Кабмін подав до Сейму.

Як відомо, люди похилого віку входять до групи ризику, 2/3 смертей від COVID-19 в Литві припадають саме на цю вікову групу.

Проте, близько третини людей, віком понад 75 років не мають імунізації проти COVID-19. Водночас понад 73% дорослого населення країни вакциновані.

Згідно з проєктом, виплачуватимуть кошти усім, хто отримував щеплення, починаючи з вересня. За бустерну дозу також будуть виплати.

Згідно з підрахунками міністерства, на цей проєкт доведеться виділити понад 27 млн євро. Цей вимушений крок продиктований необхідністю врятувати життя та здоров’я жителів Литви.

Остаточне рішення з цього питання прийме Сейм, уряд просить розглянути цей проєкт в порядку особливої терміновості.