100 мільйонів дорослих американців вже повністю вакциновано проти коронавірусу COVID-19.

Про це заявили в Білому домі, повідомляє американський телеканал CNN.

Представник Білого дому з реагування на епідемію коронавірусу Джеф Зієнс сказав, що 100 мільйонів американців можуть бути спокійними, оскільки мають обидва щеплення проти COVID-19.

“Щеплення проти коронавірусу захищає не тільки їх, але і їх родин, друзів та оточуючих”, – сказав він, маючи на увазі формування колективному імунітету.

Представник президентської адміністрації додав, що сотні мільйонів американців відтер зможуть не носити захисні маски на свіжому повітрі, згідно з новими рекомендаціями Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

В Білому домі тепер посилено працюють над наступним етапом вакцинації. На першому етапі акцент робили на розширенні доступності вакцинації, а тепер – на тому, аби вмовити зробити щеплення тих, хто поки вагається чи відмовляється.

За наступних 100 днів в Білому домі збираються реалізувати три цілі: розширити доступність вакцинації, боротися з дезінформацією та допомогти тим, хто не має ресурсів для отримання вакцинації.

Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.