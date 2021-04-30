Про це заявили в Білому домі, повідомляє американський телеканал CNN.
Представник Білого дому з реагування на епідемію коронавірусу Джеф Зієнс сказав, що 100 мільйонів американців можуть бути спокійними, оскільки мають обидва щеплення проти COVID-19.
“Щеплення проти коронавірусу захищає не тільки їх, але і їх родин, друзів та оточуючих”, – сказав він, маючи на увазі формування колективному імунітету.
Представник президентської адміністрації додав, що сотні мільйонів американців відтер зможуть не носити захисні маски на свіжому повітрі, згідно з новими рекомендаціями Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).
В Білому домі тепер посилено працюють над наступним етапом вакцинації. На першому етапі акцент робили на розширенні доступності вакцинації, а тепер – на тому, аби вмовити зробити щеплення тих, хто поки вагається чи відмовляється.
За наступних 100 днів в Білому домі збираються реалізувати три цілі: розширити доступність вакцинації, боротися з дезінформацією та допомогти тим, хто не має ресурсів для отримання вакцинації.
Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.
Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.