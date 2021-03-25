Фінансова допомога в розмірі 1400 доларів на людину вже надійшла на рахунки 100 мільйонів американців.

Про це заявив президент США Джо Байден.

Ця допомога – один із заходів, передбачених “Планом порятунку Америки”. Американці, сімейний дохід яких не перевищує 100 тисяч доларів на рік, отримають “стімулар чеки” по 1400 доларів для людини.

Очікується, що допомогу отримають 85% американців.

“100 мільйонів американців вже отримали виплати. Гроші миттєво надійшли на їх рахунки”, – повідомив Байден.

Першими допомогу отримали сім’ї, які щорічно подають фінансову декларацію (таксу) і чиї дані (номер банківського рахунку та адреса) не змінювалися протягом року. Вони отримали “стімулар чеки” на свої рахунки автоматично.

Далі допомогу будуть розсилати тим, хто не заповнював декларації або ж їх дані змінилися. Вони отримають “стімулар чеки” поштою.