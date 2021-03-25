Про це заявив президент США Джо Байден.
Ця допомога – один із заходів, передбачених “Планом порятунку Америки”. Американці, сімейний дохід яких не перевищує 100 тисяч доларів на рік, отримають “стімулар чеки” по 1400 доларів для людини.
Очікується, що допомогу отримають 85% американців.
“100 мільйонів американців вже отримали виплати. Гроші миттєво надійшли на їх рахунки”, – повідомив Байден.
Першими допомогу отримали сім’ї, які щорічно подають фінансову декларацію (таксу) і чиї дані (номер банківського рахунку та адреса) не змінювалися протягом року. Вони отримали “стімулар чеки” на свої рахунки автоматично.
Далі допомогу будуть розсилати тим, хто не заповнював декларації або ж їх дані змінилися. Вони отримають “стімулар чеки” поштою.
- 10 березня Палата представників США проголосувала за план президента Джо Байдена щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Він передбачає влиття в економіку 1,9 трильйона доларів. Результат голосування – 220 за і 21 проти. Всі республіканці проголосували проти. Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував проти.
- 6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.
- Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.