Про це заявили у Федеральному бюро розслідувань, повідомляє американський телеканал CNN.
Раніше стало відомо, що повідомлення про вибухівку правоохоронці отримали близько 13 години з різницею в 15 хвилин. Приблизно в той же час прихильники Трампа почали штурмувати Капітолій.
Виявлені під штабами вибухівки були зроблені з оцинкованої сталі, довжина — близько 20 см. З якої причини вони не вибухнули, нині невідомо. Правоохоронці припускають, що випадково або навмисно люди, що залишили їх, під’єднали елементи неправильно.
Правоохоронці розглядають версію, що пристрої заклали, щоб відвернути увагу правоохоронців в момент штурму.
У п’ятницю, 29 січня, ФБР заявило в новому оголошенні про розшук, що бомби були закладені між 19:30 і 20:30 5 січня, тобто ввечері перед штурмом.
Відомство показало фото людини, яка, як передбачається, заклала бомбу. Вона була у сірій толстовці з капюшоном, в руках — рюкзак. Також на цій людині були кросівки Nike Air Max Speed Turf жовтого, чорного і сірого кольорів.
Федеральна влада побоюється, що причетні до цього можуть вчинити злочин повторно. Винагороду за інформацію про людей, причетних до закладання вибухівки, збільшили. Тепер за дані, які допоможуть з’ясувати місцезнаходження цих осіб, обіцяють 100 тисяч доларів.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.