6 січня, коли прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолія, біля штабів Демократичної та Республіканської партії виявили саморобні бомби. Їх заклали ввечері перед штурмом.

Про це заявили у Федеральному бюро розслідувань, повідомляє американський телеканал CNN.

Раніше стало відомо, що повідомлення про вибухівку правоохоронці отримали близько 13 години з різницею в 15 хвилин. Приблизно в той же час прихильники Трампа почали штурмувати Капітолій.

Виявлені під штабами вибухівки були зроблені з оцинкованої сталі, довжина — близько 20 см. З якої причини вони не вибухнули, нині невідомо. Правоохоронці припускають, що випадково або навмисно люди, що залишили їх, під’єднали елементи неправильно.

Правоохоронці розглядають версію, що пристрої заклали, щоб відвернути увагу правоохоронців в момент штурму.

У п’ятницю, 29 січня, ФБР заявило в новому оголошенні про розшук, що бомби були закладені між 19:30 і 20:30 5 січня, тобто ввечері перед штурмом.

Відомство показало фото людини, яка, як передбачається, заклала бомбу. Вона була у сірій толстовці з капюшоном, в руках — рюкзак. Також на цій людині були кросівки Nike Air Max Speed ​​Turf жовтого, чорного і сірого кольорів.

Федеральна влада побоюється, що причетні до цього можуть вчинити злочин повторно. Винагороду за інформацію про людей, причетних до закладання вибухівки, збільшили. Тепер за дані, які допоможуть з’ясувати місцезнаходження цих осіб, обіцяють 100 тисяч доларів.