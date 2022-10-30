Про це інформує Reuters із посиланням на ранковий виступ президента країни.
Серед загиблих – матері з малолітніми дітьми, старші люди, студенти, бізнесмени.
Перший із вибухів прогримів у міністерстві освіти поблизу жвавого перехрестя в Могадішо. Другий стався, коли прибули карети швидкої допомоги та люди зібралися, щоб допомогти постраждалим. Поруч вибуховою хвилею повибивало вікна. Кров вкрила асфальт біля будівлі. Атака відбулася в тому ж місці, де й найбільший теракт у Сомалі, який у жовтні 2017 року забрав життя понад 500 осіб.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, хоча президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд звинуватив ісламістське угруповання Аль-Шабаб. Це угруповання зазвичай уникає брати на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.
Президент Мохамуд наголосив, що кількість жертв може зрости. Він доручив уряду негайно надати медичну допомогу постраждалим, деякі з яких перебувають у важкому стані.
- В одному з приватних коледжів Кабула (столиця Афганістану) терорист-смертник підірвав себе, поки студенти складали вступний іспит. Унаслідок теракту загинуло щонайменше 23 особи.