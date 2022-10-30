Щонайменше 100 людей загинули та 300 отримали поранення в результаті теракту з двома замінованими автомобілями, які вибухнули біля міністерства освіти в столиці Сомалі Могадішо в суботу.

Про це інформує Reuters із посиланням на ранковий виступ президента країни.

Серед загиблих – матері з малолітніми дітьми, старші люди, студенти, бізнесмени.

Перший із вибухів прогримів у міністерстві освіти поблизу жвавого перехрестя в Могадішо. Другий стався, коли прибули карети швидкої допомоги та люди зібралися, щоб допомогти постраждалим. Поруч вибуховою хвилею повибивало вікна. Кров вкрила асфальт біля будівлі. Атака відбулася в тому ж місці, де й найбільший теракт у Сомалі, який у жовтні 2017 року забрав життя понад 500 осіб.