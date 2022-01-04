





1000 км без підзарядки: у компанії Mercedes презентували концептуальний електрокар Vision EQXX // 4 фото

Світова онлайн прем’єра Vision EQXX відбулась 3 січня 2022 року на офіційному YouTube-каналі компанії Mercedes-Benz.

“Будьте готові до електричного діапазону та ефективності на абсолютно новому рівні! Mercedes-Benz сповнений рішучості прокласти шлях у повністю електричне майбутнє”, – йдеться в описі до презентації.

Проєкт Vision EQXX стартував у 2020 році. Розробникам поставили головне завдання: зробити електромобіль, який може проїхати 1000 км на одній зарядці тягової батареї. Витрата енергії має бути меншою за 10 кВт-год на 100 км, тоді як більшість сучасних електрокарів витрачають приблизно 18-20 кВт-год. При цьому, автомобіль має бути повноцінним із чотиридверним кузовом та містким салоном.

В основу дослідної машини лягла платформа MMA. Колісна база EQXX становить 2,8 м, довжина – 4,63 м.

Корисна місткість акумуляторів становить 100 кВт-год, при цьому сам блок на 50% менший і на 30% легший, ніж у EQS, тому важить лише 495 кг. Маса концепту близько 1700 кг.

Потужність надходить від електродвигуна з віддачею у 201 кінську силу. Виробник стверджує, що силовий агрегат настільки ефективний, що 95% потужності потрапляє на колеса.

Відзначається, що інженерам вдалося довести коефіцієнт лобового опору до 0,18, що на дві сотих краще проти світового рекордсмена EQS.

Для цього застосували нахилене вітрове скло, похилу лінія даху, повітряні завіси та прорізи. При цьому від камер замість бічних дзеркал відмовилися, оскільки довелося б ставити два монітори, а вони споживають електрику.

У компанії стверджують, що середньостатистичний водій заряджатиме авто лише двічі на місяць, оскільки крім тягового акумулятора він має ще й сонячні панелі з оргскла на даху, котрі забезпечують додаткові кіловати енергії.

Окрему увагу привертає незвичайний інтер’єр – мінімалістичний салон з екоматеріалів: тканину виготовлено з шовкоподібного волокна Biosteel, екошкіру – з грибів та волокон кактуса.

Також варто зауважити 47,5-дюймову рідкокристалічну мультимедійну систему з роздільною здатністю 8К на всій передній панелі зі штучним інтелектом на основі нейронних мереж.

З міркувань енергоефективності в автомобілі відсутня функція голосового управління. Проте передбачений віртуальний помічник зі штучним інтелектом, котрий аналізує стан батареї, швидкість вітру та температуру. При цьому у режимі реального часу він дає поради, як досягти ефективного кермування.

У компанії запевнили, що тести також проведуть у реальних умовах, адже у майбутньому багато технологій прототипу перейдуть на серійні моделі бренду.