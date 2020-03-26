Про це повідомила заступник мера Ріміні Глорія Лісі.

Так, минулого тижня чоловіка госпіталізували до лікарні Ріміні з позитивним результатом аналізу на коронавірус. На даний момент його вже виписали і він повернувся додому до своєї сім’ї.

“Пан П. з Ріміні народився в 1919 році, в розпал інший трагічної пандемії. Він бачив все: голод, біль, прогрес, кризу і відновлення. Після 100-річного рубежу доля поставила перед ним новий виклик, невидимий і страшний одночасно”, – йдеться в заяві.

Лісі наголосила, що пацієнт став “надією на майбутнє для всіх нас”.

“Надія на майбутнє для всіх нас – в організмі людини, якій більше ста років, в той час як сумні хроніки цих тижнів щодня повідомляють про вірус, який особливо вражає людей похилого віку. Він це зробив. Пан П. зробив це. Навчив, що навіть в 101 рік майбутнє ще не визначено”, – резюмувала заступник мера.