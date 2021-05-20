Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 103 млн грн збитків ПАТ “Укрзалізниця” при закупівлі дизельного палива.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Так, про підозру було оголошено трьом особами, які на початку 2017 року обіймали посади:

керівника філії “Центр забезпечення виробництва” (далі — “ЦЗВ”) ПАТ “Укрзалізниця”;

начальника управління обліку нафтопродуктів та складського господарства “ЦЗВ”;

особу, яка керувала діяльністю пов’язаною зі схемою ТОВ.

Їх підозрюються у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (останню особу вважають організатором корупційних схем).

За даними слідства, на початку січня 2017 року філія “ЦЗВ” уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тисяч тон дизельного палива за ціною 18 499 — 18 999 гривень за тонну.

Водночас керівник філії відмовився від замовлення дизельного палива за цими економічно вигідними договорами. Замість цього в січні 2017 року він замовив у цієї ж компанії те саме дизельне паливо, але за ціною 21 300 — 22 230 гривень за тонну.

Згодом, наприкінці січня 2017 року, учасники корупційної схеми на користь згаданого ТОВ уклали низку додаткових угод, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для “Укрзалізниці” на 10%.

“Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива. Як наслідок, у січні-лютому 2017 року ПАТ “Укрзалізниця” переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну”, — пояснили в НАБУ.

В Бюро також зазначили, що це четвертий епізод, пов’язаний з тією самою компанією з продажу нафтопродуктів.