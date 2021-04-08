Про це повідомляє агентство ВВС.

Жінці вперше діагностували коронавірус у червні 2020 року. Проте тоді не було необхідності її госпіталізувати.

Ернандес перебувала на самоізоляції разом з іншими мешканцями будинку для літніх людей у місті Тунха, де вона проживає останні 25 років, інформує колумбійський канал Noticias RCN.

27 лютого цього року жінці зробили щеплення проти коронавірусу, проте 8 березня у неї знову виявили COVID-19.

Як пояснили лікарі, ефект від щеплення не є миттєвим, і за такий короткий термін між вакцинацією і зараженням не встигла розвинутися імунна відповідь, інформує видання Univision Noticias.

Через 11 днів після того, як надійшли позитивні результати тесту, Ернандес госпіталізували до відділення інтенсивної терапії клініки міста Тунха.

Медики розповідають, що жінка не потребувала підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів), але їй потрібен був кисень.

Після понад 20 днів госпіталізації жінку виписали з лікарні. Медики проводжали пацієнтку бурхливими оплесками.

Після виписки з лікарні Ернандес повернулася в будинок для літніх людей. Вона – найстарша жінка, котра поборола COVID-19 у Колумбії.