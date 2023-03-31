Про це повідомляє CNN.

Вонг-Од, також відома як Марія Оггай, вдосконалювала мистецтво нанесення татуювань руками з підліткового віку, навчаючись від свого батька.

Зараз вона проживає в гірському селі Бускалан, приблизно за 15 годин на північ від Маніли, у провінції Калінга, і вважається найстарішою мамбабатокою країни — традиційною майстринею татуювань Калінга.

Колись татуювання, які Ванг-Од створює, використовуючи лише бамбукову палицю, колючку з дерева помело, воду та вугілля, заслужували воїни корінного населення Бутбут.

Фото: Artu Nepomuceno/Vogue Philippines

Зараз більшість її клієнтів становлять іноземці, які хочуть зробити її фірмовий геометричний дизайн.

“Остання мамбабатока свого покоління, вона залишила символи племені Калінга, що символізує силу, хоробрість і красу, на шкірі тисяч людей, які здійснили паломництво до Бускалану”, — йдеться у публікації Vogue Philippines.

Зауважимо, що мистецтво такого татуювання можна передати лише кровним родичам, і Ванг Од вже кілька років навчає своїх племінниць Ельянг Віган та Грейс Палікас.

Головна редакторка Vogue Philippines Беа Вальдес сказала, що співробітники видання одноголосно вирішили, що Ванг-Од має бути на обкладинці: “Ми відчували, що вона представляла наші ідеали того, що прекрасного в нашій філіппінській культурі”, — додала Вальдес.