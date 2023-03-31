Модний журнал Vogue Philippines оголосив Апо Ванг-Од обличчям квітневого випуску. Завдяки цьому 106-річна тату-майстриня з Філіппін стала найстарішою людиною, яка коли-небудь з’являлася на обкладинці Vogue.

Про це повідомляє CNN.

Вонг-Од, також відома як Марія Оггай, вдосконалювала мистецтво нанесення татуювань руками з підліткового віку, навчаючись від свого батька.

Зараз вона проживає в гірському селі Бускалан, приблизно за 15 годин на північ від Маніли, у провінції Калінга, і вважається найстарішою мамбабатокою країни — традиційною майстринею татуювань Калінга.

Колись татуювання, які Ванг-Од створює, використовуючи лише бамбукову палицю, колючку з дерева помело, воду та вугілля, заслужували воїни корінного населення Бутбут.

Зараз більшість її клієнтів становлять іноземці, які хочуть зробити її фірмовий геометричний дизайн.

“Остання мамбабатока свого покоління, вона залишила символи племені Калінга, що символізує силу, хоробрість і красу, на шкірі тисяч людей, які здійснили паломництво до Бускалану”, — йдеться у публікації Vogue Philippines.

Зауважимо, що мистецтво такого татуювання можна передати лише кровним родичам, і Ванг Од вже кілька років навчає своїх племінниць Ельянг Віган та Грейс Палікас.

Головна редакторка Vogue Philippines Беа Вальдес сказала, що співробітники видання одноголосно вирішили, що Ванг-Од має бути на обкладинці: “Ми відчували, що вона представляла наші ідеали того, що прекрасного в нашій філіппінській культурі”, — додала Вальдес.