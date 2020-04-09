У Нідерландах від коронавірусу COVID-19 вилікувалася найстаріша в світі пацієнтка.

Про це повідомляє Reuters.

107-річна Корнелія Рас захворіла 17 березня, на наступний день після свого дня народження. Ймовірно, вона та інші мешканці будинку престарілих підхопили вірус при відвідуванні церковної служби на острові Гурі-Оверфлаккі, що знаходиться на південному заході країни.

Згодом дванадцять осіб з них померли, але Рас вдалося перемогти інфекцію.

“Ми не очікували, що вона переживе це. Вона не приймає ліків, все ще добре ходить і щовечора стає на коліна, щоб подякувати Господу. Судячи з усього, вона зможе продовжувати це робити”, – сказала її племінниця Маїк де Гроот.

Зазначається, що Корнелія Рас стала найстарішою людиною в світі, що вилікувалася від коронавірусу.