Сестри з Японії, яким виповнилося 107 років і 300 днів, потрапили в Книгу рекордів Гіннесса як найстаріші з нині живих однояйцевих близнюків в світі.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів.

Умено Суміяма (Umeno Sumiyama) і Комі Кодама (Koume Kodama) народилися 5 листопада 1913 в родині з 13 осіб на острові Шодо. Зараз близнюки живуть в різних будинках для літніх людей.

За словами сестер, їх дитинство було важким, що було пов’язано з буллінгом з боку однолітків.

Також вони рано покинули одна одну, тому що Куме завершила початкову школу і вийшла заміж поза межами Шодо, а Умено вирішила залишитися на острові, де і зустріла свою любов.

За словами родичів, жінки товариські і позитивні. У Умено більш вольовий характер, а у Комі – ніжний. Відомо, що в дитинстві Умено і Комі пережили Першу світову війну, а в дорослому віці – Другу світову.

Оскільки близнюки знаходилися на відстані більше 300 км один від одного, вони не могли регулярно зустрічатися і бачилися в основному на весіллях і похоронах. Однак коли їм виповнилося 70 років, вони кілька разів разом здійснювали буддійські паломництва.