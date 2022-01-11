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Вся його молодість та зрілість були пов’язані із діяльністю ОУН. Ще дитиною Василь Кук, після членства у “Пласті”, вступив в ОУН.
Протягом своєї підпільної діяльності Василь Кук мав чотири псевда: “Василь Коваль”, “Юрко Леміш”, “Ле”, “Медвідь”.
Коли навчався Люблінському католицькому університеті на юридичному відділенні, організував і очолив студентську групу членів ОУН.
Своєю діяльністю він заслужив довіру та повагу у керівництва організації й після II Великого Збору ОУН Степан Бандера призначив його членом Проводу. Василь Кук очолив організаційне відділення.
У липні-серпні 1941 року він організував і очолив Київську провідну похідну групу членів ОУН, переважно зі східних областей та Волині, а навесні 1942 року – Провід ОУН на південно-східних українських землях.
Василь Кук воював і на теренах західної України. Так, підпільник відзначився, зокрема, тим, що у квітні 1944 року керував найбільшим боєм УПА під Гурбами на Рівненщині.
Після загибелі Романа Шухевича у 1950 році, Василя Кука обрали Головою Проводу ОУН в Україні. Підпільну діяльність він проводив аж до 23 травня 1954 року: тоді, через зраду колишнього побратима, генерал-хорунжого взяли в полон співробітники КДБ.
У слідчих в’язницях Києва і Москви він пробув до 1960 року. Допомогла вийти на волю так звана хрущовська “відлига”.
Цікавим фактом у нього житті є “Відкритий Лист В. Кука до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії Ребет, Івана Гриньоха та до всіх українців, що проживають за кордоном!”.
У листі він визнав радянську владу в Україні, засудив методи боротьби ОУН та УПА. Згодом, вже за часів незалежності України, Василь Кук натякнув, що його змусили це зробити.
Помер генерал-хорунжий УПА 9 вересня 2007 року у у Києві, поховали його у рідному селі на Львівщині. Дружиною підпільника була Уляна Крюченко, з якою він одружився у Дніпрі в 1943 році. Вони виховали сина Юрія.
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