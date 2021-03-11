Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1702 — вийшла у світ англійська газета «Дейлі курант», перша щоденна газета у світі.
1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.
1921 — уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.
1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про “аншлюс” обох держав.
1941 — США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції.
1985 — на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.
1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники “Саюдісу”, ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.
2020 — ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.
Яке сьогодні церковне свято:
У цей день християни вшановують святителя Порфирія, архієпископа Газського, який жив у п’ятому столітті. У народі його називали Порфирієм Пізнім.
Прикмети погоди:
повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай;
птахи будують гнізда на сонячній стороні будинку чи дерева – про холодне літо, а на північній стороні – наближається гарна погода.
Іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро і Іван.