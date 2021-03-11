11 березня весь світ відзначає Всесвітній день водопроводу.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1702 — вийшла у світ англійська газета «Дейлі курант», перша щоденна газета у світі.

1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.

1921 — уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.

1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про “аншлюс” обох держав.

1941 — США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції.

1985 — на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники “Саюдісу”, ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.

2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.

2020 — ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Яке сьогодні церковне свято:

У цей день християни вшановують святителя Порфирія, архієпископа Газського, який жив у п’ятому столітті. У народі його називали Порфирієм Пізнім.

Прикмети погоди:

повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай;

птахи будують гнізда на сонячній стороні будинку чи дерева – про холодне літо, а на північній стороні – наближається гарна погода.

Іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро і Іван.