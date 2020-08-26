Литва надала політичний притулок одинадцяти громадянам Білорусі на тлі придушення протестів в їхній країні.

Про це заявила керівник литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте в ефірі LRT radijas. повідомляє “Інтерфакс”.

Вона розповіла, що на литовсько-білоруському кордоні притулку попросили 10 осіб, а один – уже в Литві.

“З урахуванням того, що зараз відбувається в Білорусі, я б сказала, що це дуже небагато”, – зазначила глава Департаменту міграції.

Також повідомляється, що 20 білорусів прибутку, скориставшись гуманітарних винятком.

Гудзінскайте зазначила, що це не дуже багато людей, враховуючи, що білорусам погрожують розправою на батьківщині.

Прохання про притулок розглядаються в Литві від декількох тижнів до півроку.

В середині серпня уряд Литви прийняв гуманітарне виняток для білорусів, оскільки чинна влада почала жорстоко придушувати протести.