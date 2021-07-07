11 осіб визнали винними в справі щодо хейту в соцмережах проти французької блогерки, на ім'я Міла. Два роки тому вона опублікувала в Мережі відео з критикою ісламу, на що їй відповіли хейтом.

Про це повідомляє BBC.

16-річна Міла почала записувати серію антиісламських роликів після того, як мусульманський блогер назвав її “брудною лесбійкою”. Після відео блогерки розпочалася дискусія стосовно свободи слова, богохульства та захисту школярів від булінгу в країні.

Після перших постів Міли в соцмережах з’явилося два хештеги. Для тих, хто підтримує її чи ні: #JeSuisMila та #JeNeSuisPasMila. Президент Франції Емануель Макрон підтримав дівчину, заявивши, що французи мають право на богохульство.

Протягом двох років вона отримала понад 100 тисяч повідомлень від хейтерів. З 16 років з нею поряд завжди є охоронці, оскільки дівчина боїться за власне життя. Через жорстоке ставлення та знущання їй довелося піти зі школи.

Судове засідання відбулося на початку червня. Десятьох чоловіків та трьох жінок віком від 18 до 30 років з різних регіонів звинуватили в хейті та смертельних погрозах підлітку. Проти одного зі звинувачених закрили справу через відсутність доказів, ще одного звільнили через процедурні складнощі.

11 осіб, яких визнали винними, отримали умовні строки. Їх заарештують та скерують за ґрати лише в тому разі, якщо визнають винними в інших злочинах. Декотрим доведеться заплатити по 1773 долари компенсації Мілі, а також по тисячі євро за судові витрати.

Хейтери блогерки отримали умовні строки від 4 до 6 місяців.

“Ми виграли, але продовжимо боротьбу, аби вигравати знову”, – сказала Міла.