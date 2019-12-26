Про це повідомляється на порталі видання.
1. Bloodborne
Гра з’явилася ще у 2015 році – ексклюзив для PS4, який грунтувався на формулі Dark Souls і Demon Souls. У грі спрощений набір характеристик і зброї; приголомшливі готичні візуальні ефекти. Гра спочатку здається неймовірно складною.
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2. Death Stranding
В епічній грі на одного користувача Death Stranding багато критиків і шанувальників високо оцінили складну сюжетну лінію і деякі непомітні елементи гри, такі як дитина, яку ви носите в помаранчевій трубці, що пристебнута до костюму гравця.
Ця гра – останній на сьогоднішній день проєкт Хідео Кодзіми. Крім того, вона визнана кращою на батьківщині.
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3. Control
Control від Remedy Entertainment вийшла у серпні 2019 року, і критики високо оцінили її за моторошну атмосферу і візуальні ефекти, загадкові історії і приголомшливий дизайн середовища. Гра запозичена з культової художньої літератури, зокрема, “Будинку листя” Марка Данилевського і трилогії Джеффа Вандермера “Southern Reach Trilogy”.
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4. Jedi: Fallen Order
Jedi: Fallen Order від Titanfall і творця Apex Legends Respawn Entertainment. Це приємна, гарно написана і захоплююча одношарова гра з боєм на світлових мечах, розгадуванням головоломок і дослідженням у відкритому світі.
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5. Sekiro: Shadows Die Twice
Можливо, найкраща гра про самураїв, що коли-небудь була створена. Гарне оформлення, багата феодальна японська обстановка. І, можливо, це одна з найскладніших ігор.
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6. Nioh
Гра Nioh оповита магією і фантастикою, в ній є демони. Це досить складна рольова гра в такому жанрі.
Вона зроблена Team Ninja, культової японської студією Dead or Alive і Ninja Gaiden.
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7. The Witcher 3: Wild Hunt
Гра The Witcher 3: Wild Hunt вважається однією з кращих, якщо не найкращою рольовою грою з відкритим світом, десятиліття. Гра неймовірно добре написана, захоплююча і наповнена життям. Крім того, вона лежить в основі оригінального телешоу Netflix “Відьмак”. У The Witcher вже цілий легіон шанувальників.
Безсумнівно, кожен повинен зіграти в неї.
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8. Tetris Effect
Tetris Effect – це чудова гра, про яку ви навіть не підозрювали, поки не почнете грати в перші кілька хвилин. Це аудіовізуальне переосмислення класичної головоломки від студії Rez Infinite, очолюваної легендарним японським дизайнером ігор Тецуя Мізугучі.
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9. Until Dawn
Це гра, в якій сам гравець вирішує, живі головні герої чи ні. Гра в жанрі фільмів жахів, але в контексті залишається абсолютно унікальною.
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10. Judgement
Шанувальникам багаторічного ігрового серіалу Sega Yakuza, швидше за все, не потрібно розповідати про достоїнства гри Judgement. Але для тих, хто не в курсі – Judgment – це гра, яка розкриває злочини, в якій поєднуються високоякісні кінематографічні візуальні ефекти і ролики з інтуїтивно зрозумілими послідовностями вирішення проблем, а також безліч вуличних боїв.
Все це відбувається у вигаданій версії токійського кварталу червоних ліхтарів Кабукічо за участю адвоката, який став приватним слідчим, і який зараз стикається з серією таємничих вбивств членів якудзи.
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11. The Last of Us
Шедевр Naughty Dog The Last of Us вийшов понад шість років тому і став своєрідною лебединою піснею для PlayStation 3. Так що так, гра може здатися трохи застарілою і виглядає не так добре, як, скажімо, Horizon Zero Dawn або God of War. Але в оновленій версії для PS4 покращено роздільну здатність і частоту кадрів.
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- Раніше повідомлялося, що компанія Sony на своєму офіційному сайті анонсувала PlayStation 5. Незабаром в мережі показали нові контролери, які розроблені спеціально для PS5.
- Компанія Sony опублікувала знятий у Києві рекламний ролик ігрової консолі PlayStation 4.