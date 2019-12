Про це повідомляється на порталі видання.

1. Bloodborne

Гра з’явилася ще у 2015 році – ексклюзив для PS4, який грунтувався на формулі Dark Souls і Demon Souls. У грі спрощений набір характеристик і зброї; приголомшливі готичні візуальні ефекти. Гра спочатку здається неймовірно складною.

Гру можна придбати на Amazon від $ 19,95.

2. Death Stranding

В епічній грі на одного користувача Death Stranding багато критиків і шанувальників високо оцінили складну сюжетну лінію і деякі непомітні елементи гри, такі як дитина, яку ви носите в помаранчевій трубці, що пристебнута до костюму гравця.

Ця гра – останній на сьогоднішній день проєкт Хідео Кодзіми. Крім того, вона визнана кращою на батьківщині.

Гру можна придбати на Amazon від $ 39,99.

3. Control

Control від Remedy Entertainment вийшла у серпні 2019 року, і критики високо оцінили її за моторошну атмосферу і візуальні ефекти, загадкові історії і приголомшливий дизайн середовища. Гра запозичена з культової художньої літератури, зокрема, “Будинку листя” Марка Данилевського і трилогії Джеффа Вандермера “Southern Reach Trilogy”.

Гру можна придбати на Amazon від $ 51,57.

4. Jedi: Fallen Order

Jedi: Fallen Order від Titanfall і творця Apex Legends Respawn Entertainment. Це приємна, гарно написана і захоплююча одношарова гра з боєм на світлових мечах, розгадуванням головоломок і дослідженням у відкритому світі.

Гру можна придбати на Amazon від $64.

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Можливо, найкраща гра про самураїв, що коли-небудь була створена. Гарне оформлення, багата феодальна японська обстановка. І, можливо, це одна з найскладніших ігор.

Гру можна придбати на Amazon від $ 36,10.

6. Nioh

Гра Nioh оповита магією і фантастикою, в ній є демони. Це досить складна рольова гра в такому жанрі.

Вона зроблена Team Ninja, культової японської студією Dead or Alive і Ninja Gaiden.

Гру можна придбати на Amazon від $ 14,88.

7. The Witcher 3: Wild Hunt

Гра The Witcher 3: Wild Hunt вважається однією з кращих, якщо не найкращою рольовою грою з відкритим світом, десятиліття. Гра неймовірно добре написана, захоплююча і наповнена життям. Крім того, вона лежить в основі оригінального телешоу Netflix “Відьмак”. У The Witcher вже цілий легіон шанувальників.

Безсумнівно, кожен повинен зіграти в неї.

Гру можна придбати на Amazon від $ 19,99.

8. Tetris Effect

Tetris Effect – це чудова гра, про яку ви навіть не підозрювали, поки не почнете грати в перші кілька хвилин. Це аудіовізуальне переосмислення класичної головоломки від студії Rez Infinite, очолюваної легендарним японським дизайнером ігор Тецуя Мізугучі.

Гру можна придбати на Amazon від $ 28,47.

9. Until Dawn

Це гра, в якій сам гравець вирішує, живі головні герої чи ні. Гра в жанрі фільмів жахів, але в контексті залишається абсолютно унікальною.

Гру можна придбати на Amazon від $ 12,99.

10. Judgement

Шанувальникам багаторічного ігрового серіалу Sega Yakuza, швидше за все, не потрібно розповідати про достоїнства гри Judgement. Але для тих, хто не в курсі – Judgment – це гра, яка розкриває злочини, в якій поєднуються високоякісні кінематографічні візуальні ефекти і ролики з інтуїтивно зрозумілими послідовностями вирішення проблем, а також безліч вуличних боїв.

Все це відбувається у вигаданій версії токійського кварталу червоних ліхтарів Кабукічо за участю адвоката, який став приватним слідчим, і який зараз стикається з серією таємничих вбивств членів якудзи.

Гру можна придбати на Amazon від $ 29,99.

11. The Last of Us

Шедевр Naughty Dog The Last of Us вийшов понад шість років тому і став своєрідною лебединою піснею для PlayStation 3. Так що так, гра може здатися трохи застарілою і виглядає не так добре, як, скажімо, Horizon Zero Dawn або God of War. Але в оновленій версії для PS4 покращено роздільну здатність і частоту кадрів.

Гру можна придбати на Amazon від $ 15,83.